台灣疫情｜陳水扁接種新冠疫苗　FB分享打針過程：完全沒有不舒服

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-14 19:45

台灣新一波新冠肺炎疫情不斷升溫，當局呼籲民眾盡快接種疫苗。台灣前總統陳水扁周四（13日）晚表示，他已在高雄完成疫苗接種，並表明身體沒有任何不適。

陳水扁已在高雄完成疫苗接種，身體沒有任何不適。（陳水扁Facebook）

陳水扁日前表示要到醫院接種疫苗，以增加群體免疫力。他周四晚在Facebook報平安，指其已在高雄長庚完成「問診、填表、準備、注射」的疫苗接種四部曲，經過半小時休息觀察，確認身體無恙後離開。他強調完全沒有不舒服的感覺，並向政府表示感謝。

陳水扁健康近日受到關注，他周二（11日）上午在Facebook發布一張近況照片，顯示他身穿醫院服裝躺在病床上，上半身纏繞着線路、醫療儀器，並寫到「這樣的檢查已經N次，只要還能呼吸，活著就有希望」，又曾自嘲「阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的電線人」。他解釋，自己不是電擊急救，也不是小針美容或遭綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中表示，父親有睡眠呼吸中止症宿疾，過去曾在北榮、中榮各動過一次手術，現在每年要再檢查一次。他又提到，除了呼吸中止症困擾，其父還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時掛着尿袋。

▼▼▼陳水扁不時在Facebook發文▼▼▼

（ETtoday／綜合報道）