民進黨擬修法將「國務機要費」除罪化　遭指為陳水扁脫罪

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-14 18:14

台灣立法院財政委員會將處理攸關國務機要費的《會計法》修正案，為「國務機要費」除罪化，國民黨批評民進黨是在為陳水扁脱罪，喊話蔡英文「有種就直接赦免阿扁」。 民進黨周三（14日）中常會對此展開討論，民進黨立院黨團總召柯建銘稱，「國務機要費」完全是歷史共業，過去國民黨曾支持除罪化，但後來反悔，指「國民黨實在沒有理由擋這個東西，對這個東西去説嘴」。

民進黨籍立法院財委會召委郭國文在周四（15日）的議程新增審查《會計法》修正草案，將國務機要費除罪化。郭國文受訪時強調，此事與扁案無關，是單純從制度面出發，希望補齊制度上的缺漏，並考量法律上的公平性。

他強調，陳水扁涉及11案，兩案獲判無罪、四案確定、五案待審，陳水扁的「國務機要費」即使因修法後獲得不處理，但其他案件還在。

台灣立法院財政委員會將處理攸關國務機要費的《會計法》修正案，為「國務機要費」除罪化，國民黨批評民進黨是在為陳水扁脱罪。（VCG）

不過國民黨立法院黨團對此反應強烈，稱當年陳水扁的妻子吳淑珍公搜集發票核銷「國務機要費」的過程歷歷在目，對於貪污犯罪的人，難道提出草案的民進黨立委支持貪污除罪化嗎？

國民黨認為，《會計法》修正案根本是因人設事，民進黨對外宣稱是要建立制度，既然是建立制度，就不該溯及既往。國民黨立委賴士葆就砲轟，陳水扁很多司法案件沒有走完不能特赦，「只有總統大赦、全國大赦，但為何讓自己黨籍立委提案？根本上蔡英文就是想做、不敢做，推給立院黨籍立委當魁儡」。

民進黨：國務機要費是「歷史共業」

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘14日在民進黨中常會表示，之前國民黨將「特別費」除罪化後，隨之就要處理「國務機要費」，沒想到後來國民黨反悔，「國務機要費完全是歷史共業，跟特別費是一樣的」，因為法規不明導致漏洞，出現所謂的自由心證，這就是法規定的不完整，所以應該要把歷史共業解決了。

柯建銘説，當時大家有這個共識，但跟馬英九有關的「特別費」處理完後，國民黨就不再處理「國務機要費」了，因此國民黨實在沒有理由阻擋修法。