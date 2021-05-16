專訪｜國民黨智囊林郁方：美國怕丟臉　不願提案挺台入世衛大會

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-16 19:00

第74屆世界衞生大會（WHA）將於5月24日到6月1日以網路視訊方式進行，5月10日為成員報名的截止日期，台灣截至目前並未收到WHA邀請函，意味2021年是台灣第五度未能踏入世衞大會殿堂。 多維新聞當地時間5月14日專訪國民黨智庫國政基金會國安組召集人暨前立委林郁方，探詢他對於台灣五度未能踏入世衞大會殿堂的國際關係分析。林郁方直言，他認為美國真的想挺台灣，但美國之所以沒有領銜提案，原因是美國擔心丟臉，挫傷美國。 訪問稍經編輯後轉載於《香港01》。

林郁方表示，這就像游泳一樣，游泳可以把水花濺得很大，但不見得游得出去，提案到最後是「一人一票」，中國大陸在開發中國家或所謂的「第三世界國家」 ，如亞洲、拉美、非洲等，中國都着墨很深。

美國國務卿布林肯發佈聲明，呼籲讓台灣以觀察員身份參與世衞大會。（Reuters）

重要的國際組織選舉基本上都是中國支持的人出線，美國如若真的領銜提案表決，輸了美國就受挫，歐洲這些國家尤其是德國、法國，跟中國貿易往來深，對法國來講，跟美國是北約盟國，因此需要做些事情滿足美國要求，但實質涉及到與中國的利害關係會猶疑。發表聲明，配合美國講口頭表述可以，但對於某些重要議題，「尤其會影響跟中國的貿易關係」就要小心。

林郁方接着説，中國戰狼外交雖然負評居多，戰狼外交之所以持續下去，因為中國擔心「骨牌效應」，故中國對某些國家的態度上會非常強硬，尤其那些國家對中國的貿易依賴很深時，比如中國強力制裁澳洲，如果批評中國還跟中國貿易往來頻繁，其他國家就會跟進，認為批評中國都無妨。

他認為，因此美國很多盟友的內心態度是猶豫的，包括日本，支持台灣進WHA沒問題，但實質採取行動、一翻兩瞪眼時，這些國家就會考慮了，中國大陸畢竟是全世界最大市場，日本最大貿易伙伴國是中國，韓國、印度、德國都是，整個歐盟也是，那些想跟美國站在一起的國家也要追求自己的國家利益。

國民黨智庫國安組召集人林郁方。（吳逸驊／多維新聞）

林郁方分析，中國大陸可能某種程度有條件的讓台灣參與WHA，至於是用觀察員身份還是別的方式就不知道，美國也知道讓台灣進去參加WHA，機會最多是一半。

針對美國為何要力挺台灣參加WHA，林郁方直接説，「創造議題，困擾敵人」。他説，製造一個議題，如台灣防疫成績不錯，台灣為什麼不能參加WHA，用觀察員也不行，藉由製造議題，困擾敵人，南海議題也是如此，美國軍艦頻頻進出是為了軍事目的嗎？真正目的可能是外交。

他接着分析，美國軍艦頻頻進出南海，這是在告訴東南亞國家，必要時候美國會支持，「所以要挺美國老大哥」，美國有他的真正目的，這都是政治和外交上的目的，「製造議題，困擾中共」，這是「戰略設計」。

林郁方強調，美國利用很多平台圍困中共，「多邊主義」對美國來講，是在眾多平台孤立中共，讓中共向美國低頭，而美國只是把「台灣用觀察員身份進WHA」這個議題，當作困擾中共戰略上或戰術上的運用。