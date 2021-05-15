台灣疫情｜台北茶館確診員工曾到彰化2宮廟　80接觸者檢驗皆陰性

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 11:45

台灣台北萬華「楓香清茶館」日前一名50多歲女員工確診新冠肺炎，她發病前曾到彰化縣鹿港竹安宮、芳苑普天宮進香，並在普天宮用餐。彰化衛生局事後共匡列80名接觸者，衛生局長葉彥伯周五（14日）表示，檢驗結果已全部出爐，皆屬陰性。縣長王惠美表示，該縣全面取消慶端陽，廟宇周遭兩公里會進行交通管制，夜市於6月8日前全部暫停。

確診者發病前曾到彰化縣鹿港竹安宮，工作人員緊急消毒。（彰化衛生局）

葉彥伯指，現時疫情集中於北部，可據過去數日中央公布的足跡，也包括許多到中南部的縣市，而他們發現宗教活動是一個很重要的重點。他指，縣長已宣布宮廟活動希望所有進香活動都暫緩或延期，然後所有遊覽車都不可以進入及停留宮廟周邊2公里內，以作人流管制，同時要暫停所有夜市相關的營業活動，以免潛在南北人流感染風險。

他進一步指，夜市要做總量管制、動線、人流等相關防疫措施，但經評估，過去一年真正能做到的非常少，何況夜市餐飲活動很多，更不可能做到所有人戴口罩，因此在社區感染正在升溫的階段，有必要把夜市暫停。

另一方面，台北萬華茶藝館疫情不斷升溫之際，一名女子周五到醫院快篩確診後卻失聯，衛生局人員接報後穿着全套防護衣到其位於萬華區三水街一帶的住處找人，最後順利尋獲。該女子表示自己沒有要跑，只是留了2組電話號碼，後來聯繫上才確認在住處。女子目前已被緊急送醫。

（ETtoday）