台版安心出行下載量破400萬　用戶若確診新冠肺炎可獲1300元禮券

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 12:44

台灣的新冠肺炎疫情連日來有反彈趨勢，昨日（5月14日）更是激增180宗本土個案。 鑑於本土疫情漸趨嚴峻，由台灣衛福部和台灣人工智慧實驗室合作研發的「台灣社交距離」App近日爆紅，該款App可協助民眾掌握與確診者接觸的情況。據《中央社》報道，「台灣社交距離」App已有逾400萬人次下載。

據了解，「台灣社交距離」App主要是透過藍牙技術，計算用戶與用戶之間的距離及時間，若曾與確診者有過2米以內接觸且維持了2分鐘以上，便會收到通知。但為了顧及個人隱私，用戶無需註冊也不用上傳任何資料，收到通知時亦不會知道確診者的身份。

在使用「台灣社交距離」App時，用戶手機裝置每15分鐘會自動生成一個隨機、不可回溯、無法還原的隨機ID，每次的隨機ID都不同。隨機ID僅儲存於個人手持裝置中14天，過期資料會自動從手持裝置中刪除，政府和開發端均無資料庫儲存個人資料。

為了推廣「台灣社交距離」App的使用，當局還推出抽獎活動，自5月15至31日下載App並開啟通知，便有機會抽取價值500元新台幣（約合139港元）的禮券。若成為確診者，下載App並提供接觸資料協助疫調，不須抽獎就可直接獲得5000元新台幣（約1389港元）的禮券。

指揮中心指揮官陳時中表示，若「台灣社交距離」App使用越廣泛，疫調通知就能越迅速，可以及早知道接觸狀況，是對自己的多一層保障。

（中央社）