台灣單日暴增180宗本土病例　全台娛樂場所關閉　雙北第三級警戒

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-15 11:25

台灣的新冠肺炎本土疫情反彈，昨日（5月14日）單日就暴增180人確診，行政院今日（5月15日）一早召開記者會，宣布「雙北」升為三級防疫警戒，全台娛樂場所關閉。 指揮官陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。

台北市設4處新冠肺炎快速檢測站，5月15日有大批民眾排隊等候，快篩站人員現場發放號碼牌單給排隊民眾。（中央社）

綜合台媒報道，陳時中透露，180宗本土病例中有43宗就在萬華區。至於未來是否封區，陳時中稱講視情況做「滾動式決定」。關於防疫，他呼籲，一為全台娛樂場所關閉、二為全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。雙北升到三級警戒，時間從5月15日至5月28日，先試行兩周。

依據指揮中心標準，第三級警戒措施標準，需單周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例。

據悉，台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

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