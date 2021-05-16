台灣疫情｜開車沿街廣播確診者名字　彰化里長違例遭送檢方偵辦

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-16 11:30

台灣爆發新冠肺炎疫情，不少患者曾到訪台北市萬華區。彰化縣前日（15日）傳出有一對夫妻曾到萬華區賣葡萄後確診，但該縣一名楊姓里長在未知確診者身份的情況下，竟駕車沿路廣播，指名道姓稱賣葡萄某人確診。 彰化警方接報後通知楊姓里長到案，經查後認為他的行為違反相關法例，已將案件移送彰化檢方偵辦以及交由彰化縣衛生局作出裁罰。

楊姓里長駕駛貨車沿路廣播，聲稱「賣葡萄的XX（名字）已經確診了」。（影片截圖）

楊姓里長前日下午駕駛小貨車，在彰化溪湖鎮沿路廣播，聲稱「賣葡萄的XX（名字）已經確診了」，若有民眾曾與其接觸，請注意健康安全，並指里長已派消毒噴藥車消毒。

有民眾拍下影片向警方報案，彰化縣警察局溪湖分局循線查出當事人。楊姓里長到案後供稱，聽到新聞媒體披露及里民告知他交流道下賣葡萄的某人已經確診，確診者常出入里向農民收購葡萄，為了安定里民的不安及宣導里民防疫，才駕車沿路廣播向里民宣導。

楊姓里長坦承，自己在不知道確診者真實身分就擅自向里民廣播防疫消息。警方認為，他的行為已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例以及傳染病防治法，已將案件移送彰化檢方偵辦以及交由彰化縣衛生局作出裁罰。

（中央社）