台灣疫情｜當局籲輕症留家中等通知　多休息飲水可服用退燒藥

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-16 15:45

在台灣，新冠肺炎本土疫情反彈，兩日共新增386宗本土確診病例，醫療資源也面臨緊張。 據聯合報報道，中央流行疫情指揮中心防疫醫師陳婉青表示，為了讓醫療資源留給重症，請確診個案在家不要離開、等候公衛人員通知；有發燒可用退燒藥，盡量多休息、多喝水。

台灣的新冠肺炎確診人數激增，由於恐出現確診者等不到病床的情況，目前北部各大醫院已正在進行降載計劃。陳婉青表示，現在個案數多，大部分新冠肺炎都是輕微症狀，休養後都能恢復，為了讓醫療資源留給重症，請確診個案在家不要離開、等候公衛人員通知。

陳婉青表示，輕症確診者應先留在家中，並觀察自身狀況。（資料圖片／中央流行疫情指揮中心）

她指出，確診者在家時也必須維持一人一室，避免使用衛浴設備，不可離開房間，避免同住者接觸，特別是長者、幼兒、免疫低下者，在家也要戴口罩，注意手部衛生；請家人準備食物和水，不能共用；可以用漂白水消毒。

她續指，發燒可用退燒藥，盡量多休息、多喝水，注意自身的健康狀況，若有呼吸困難、持續胸痛、胸悶，意識不清，嘴唇、皮膚發紫等症狀，可聯絡119求救電話或衛生機關，就醫時禁止搭乘大眾運輸工具。

至於密切接觸者，在家隔離前等衛生機關通知，非就醫不要離開居住地；其他注意事項比照在家確診者。

（聯合報）