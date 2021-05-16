台灣疫情｜麥當勞、KFC等連鎖店推防疫優惠　最抵外賣自取半價

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-16 16:33

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，兩日來新增286宗本土感染個案，台北市與新北市升至第三級疫情警戒，外出需全程戴口罩，民眾除了上班、上學、就醫、採買飲食，應避免不必要的移動。 在此情形下，不少連鎖餐飲店暫停提供堂食，並祭出外賣優惠，促民眾減少外出用餐，多加利用外賣服務。

國際連鎖餐飲店方面，台灣星巴克（Starbucks）便推出外賣美式咖啡買一送一優惠，5月12日至25日期間，於指定外賣平台訂購2杯大杯冰熱度及風味一致的美式咖啡，享買一送一；於指定外賣平台，優惠期間每日上午11時至下午5時，大杯冷萃咖啡優惠價120元（新台幣．下同．約合33港元）。

台灣麥當勞推出特定品項網絡訂餐買一送一。（台灣麥當勞官網）

肯德基（KFC）則推出零接觸網上訂餐滿520元（約合144港元）免送餐費優惠。至5月24日為止，提前一天預訂外賣滿700元（約合194港元），送原味蛋撻禮盒（6個裝）兌換券一張（原價185元，約合51港元）。

漢堡王（Burger King）亦推出至5月23日為止，於指定外賣平台消費滿199元（約合55港元），使用優惠碼可享受50元（約合14港元）折扣（每日限量）。漢堡王即日起「雙北、基隆地區街邊店」暫停所有堂食服務，僅提供外賣。

台灣必勝客推出上班日外賣「紙包筆管麵+個人比薩」，雙主餐只要約58港元。（台灣必勝客）

必勝客（Pizza Hut）即日起至6月11日，周一至周五（國定假日除外） ，「紙包筆管麵+個人比薩」外賣只要209元（約合58港元），最高現省85元（約合24港元）。

吉豚屋（Ca-Tu-Ya）則於5月17日起，提供防疫外賣85折，單筆滿500元（約合139港元）加贈唐揚炸雞1份，如果距門市1公里內單筆滿700元（約合194港元）也提供外賣送餐服務，單筆滿1000元（約合278港元）加贈酒精搓手液1瓶，滿2500元（約合694港元）贈雞扒丼飯1份。

台灣多間連鎖餐飲店推出外賣優惠。圖為王品集團旗下餐廳推出外賣最低85折優惠。（王品集團）

此外，路易莎咖啡、可不可熟成紅茶、貳樓餐廳、王品等當地連鎖餐飲店也推出相應優惠。貳樓餐廳5月16日起全品項外賣自取5折，直到防疫恢復到二級。路易莎則在5月22日前外賣自取、電話預訂送餐，單筆滿300元（約合83港元）以上，飲品享85折優惠。

可不可熟成紅茶則推出5月23日前於指定外賣平台訂購飲品，輸入優惠碼享中杯熟成紅茶或胭脂紅茶買一送一。王品集團17個品牌即日起外賣最低可享85折。

（綜合報道）