台灣疫情｜地方政府可公布個案足跡　柯文哲：已沒辦法有效疫調

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-16 16:54

在台灣，新冠肺炎本土疫情反彈，兩日共新增386宗本土確診病例，醫療資源也面臨緊張。 台灣中央流行疫情中心今天（16日）授權地方政府公布確診個案足跡，但須在基於防疫需求、有傳播風險前提下，公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘非必要不得公開。 不過台北市長柯文哲今天（16日）表示，過去零確診時的疫情調查方式已不切實際，現在不能再用傳統疫調方式，應該用確診者反推回去，做更精確的回堵。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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為防地方政府受限防疫規定，無法即時公布確診個案及足跡而遭民怨，同時強化傳染病防治工作，中央流行疫情指揮中心授權地方政府發布確診個案公共場所活動史。

指揮中心指揮官陳時中提醒，各地方政府發布確診個案公共場所活動史時，務必注意個人資料保護，避免造成當事人的二度傷害，也呼籲民眾切勿散布及轉傳未經證實的相關資訊，避免違法及影響防治工作。

由於現在確診人數已經到幾百名，柯文哲重申，現在已經沒有辦法做有效疫情調查，只能用確診案例往回推，避免去感染其他人，應該要用新的戰術去處理這個問題。

對於中央授權地方公布疫調足跡，柯文哲指，現在新的做法就是不能再要求零確診，「而是讓被感染的案例，不再去傳染更多的人」。

柯文哲稱，現在的防疫策略是只要現在被檢查出陽性，當事人都要自己去想想從發病前三天到被隔離為止，有接觸哪些人，確診者要打電話通知那些人，馬上去檢測。