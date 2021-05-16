台灣疫情｜台北確診者家中苦候兩天始送院　家屬被迫住旅館

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-16 19:06

台灣的新冠肺炎本土疫情反彈，兩日共增加386宗本土個案，其中新北市和台北市均為重災區。 台北有確診民眾在家中等了兩日仍等不到救護車和病房。台北市副市長黃珊珊今日（16日）表示，昨天（15日）為止，一共有10位確診病患無法安排送診，目前皆已由醫院收治。外界擔憂台北市的醫療體系或無法負荷大量確診者。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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兩日下來台北市已有178例確診個案。國民黨台北市議員游淑慧表示，她接獲民眾陳情，該市民的妻子已經確診，但等了兩天仍等不到救護車和病房，同住家屬還需自己去住一般旅館，非常擔心疫情因此擴散。

對於有確診民眾無法到醫院接受治療，台北副市長黃珊珊今日表示，這幾天「因為醫院的量能，的確是有困難，所以到昨天為止都沒有辦法安排出去。」黃珊珊指，一共有10位確診病患有此情況，已經緊急由仁愛醫院收治，目前並未待在家中或是旅館。她希望未來中央可以協調各大醫院，把專責病房盡量打開。

台北市長柯文哲表示，住在台北最幸福的事情是擁有八家醫學中心，所以「醫療能量是夠的」，未來台北市的醫療模式也不會像是大陸一樣的方艙醫院。柯文哲稱，目前的做法應該是類似於「下轉醫院」，一開始盡量將病患收進醫院，過了10天後如果沒有症狀，或是症狀輕微，不需要很多醫療照護，就盡速轉出。

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台灣中央流行疫情指揮中心今日表示，為了讓醫療資源留給重症，請確診個案在家不要離開、等候公衛人員通知；有發燒可用退燒藥，盡量多休息、多喝水。

此外，中央流行疫情指揮中心今日宣布，全台醫療機構實施門診營運降載、暫停國際醫療等四大措施，當中包括暫緩可延遲診療的醫療服務，例如身體檢查、美容等。