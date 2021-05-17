台灣燃煤電廠又傳跳機　台晚間實行無預警停電

撰文： 楊永年 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-17 20:41

台灣位於高雄的興達發電廠，5月13日發生機組跳電，造成全台多區輪流停電，至當日晚間8時才全面恢復供電。 然而5月17日，興達發電廠的一號燃煤機組又驚傳故障跳電，台灣電力公司緊急調度位於南投的明潭及大觀兩處水力發電廠支援，據悉該電廠的抽搐水力由位於南投縣的日月潭水庫提供，該水庫當前蓄水量不足三成，能否擔綱調度角色令人關注。

關於5月13日的跳電事件，台灣電力公司事後説明，因高雄市超高壓變電所發生匯流排故障，才導致興達電廠四部機組跳機，進而使全台各縣市被迫分時分區輪流停電，前後影響時間近六小時，累計六輪分區限電共影響1319萬户次。在停電賠償方面，台媒估計，若比照2017年8月15日台灣大規模停電事件的賠償換算，5月13日台電停電約六小時，賠償金額恐怕超過新台幣兩億元（約合5527萬港元）。

台電公司5月17日網站公布各機組運作情形，興達電廠的「興達#1」燃煤機組顯示為故障狀態。（台電官網）

此前興達電廠跳電，台灣政府將焦點聚集在「員工操作不當」及「電網問題」，但遭指以此掩飾實際上備用電量不足的問題；此次興達電廠1號機組跳電損失發電量達55萬千瓦，讓之前一直維持綠燈的供電燈號亮起黃燈。

台電公司方面表示，此次意外是鍋爐燃燒系統故障造成系統停機，故障設備已在當日下午14時29分左右重新升載併入電網。台電公司亦強調近日用電量創高，但供電情況都很正常。

然而，台電公司仍然發布了公告，將在全台灣自晚上20:50開始實行無預警分區停電。

（綜合報道）