台灣疫情｜推銷科興是認知作戰？　台疫苗計劃應以印度為反面教材

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-05-16 20:00

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情陡升，「隱形傳播鏈」加上「人與人的結合」使本土病例增加迅速。意外的是，民進黨發言人5月13日轉述蔡英文於12日民進黨中常會中的「提醒」，指近期台灣網絡開始出現「全面普篩」、「向中國（大陸）採購疫苗」、「趕快去買科興疫苗，還等什麼、還來得及」等言論，都屬於北京對台灣「認知作戰」的一環，呼籲台灣民眾接獲相關訊息前先「停、看、聽」，切忌直接轉傳，破壞政府防疫作為及對政府的信任感。

2020年12月21日，土耳其護士Arzu Yildirim手持科興疫苗。(AP)

台灣雖是世界富裕地區，卻錯失多個採購疫苗時機，只剩下台灣行政院長蘇貞昌所稱「沒有施打疫苗急迫性」、台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次「買到疫苗了」的餘音仍在，以及「中國（大陸）疫苗不安全」。

而今，德國BNT疫苗的大中華區代理上海復星公司針對蔡英文政府「依法依規、不準大陸疫苗輸台」的特殊門檻，籌獲「美國公司在德國生產」的500萬劑BNT疫苗，只要行政機關點頭就能運到台灣，讓台灣離「類封城」更遠一些，再加上科興疫苗經多國實際施打，證明其安全性及保護力足堪信任，更遑論「大規模普篩」早已是各國找出「隱形傳播鏈」的標準作業程序。

現階段而言，蔡英文政府顯然對「團結抗疫」一事充滿信心，台灣社會也開始自發防疫，減少外出和保持社交距離，然而就防疫物資所需，印度疫情之慘烈仍殷鑒不遠，確認疫苗供應和接種計劃成功實屬刻不容緩。

印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）3月底才宣佈「戰勝新冠肺炎」，無視4月中再起的第二波疫情，讓他的政黨在5月初舉行的地方首長選舉敗選（在應選舉的4邦中輸了3邦）。莫迪政府一開始仍強硬表示「不打算從中國（大陸）進口防疫物資」，甚至還試圖阻擋或抹去已經運抵印度的「中國製造」製氧機、呼吸器等「救命物資」，讓他的聲望跌宕到低點。

印度新冠肺炎疫情。 （Reuters）

論莫迪何以要堅決拒絕「中國製造」，除了因為兩國的邊境衝突至今還未解決，也在於他以「印度教國族主義」崛起，早自2014年就高喊要以「印度製造」取代「中國製造」，結果在疫情失控時，印度卻還是得靠「中國製造」來救，未能期待美國、英國等友邦能給予印度足夠援助。