台商數盡防疫5漏洞歎不如對岸：大陸防疫沒私心　台灣卻變政治秀

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-17 10:56

新冠肺炎疫情升溫，在加強防疫措施圍堵的同時，也出現檢視過去防疫政策的聲音。前全國公務人員協會理事長李來希轉述一名在上海的台商對於兩案防疫的看法，指出「台灣防疫的5個漏洞」，認為大家應該拋開政治因素，單純以防疫來看：「台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？」

該名台商表示，他2020年抵達上海，入境就需要先進行普篩，隔離期間再做一次核酸檢測，都是陰性並在隔離酒店住滿14天後，才可以拿到「得健康碼」自由行動。

他認為，這是典型將防疫戰場設在境外，因為境內沒出現本土案例，只要提防境外以及進口冷凍食品包裝的防疫檢測，就可以確保整個社會的防疫安全。

讚內地只有百姓福祉沒政治目的 狠批台灣只顧防疫排名 點圖細看該台商認為台灣不如內地的5點▼▼▼

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