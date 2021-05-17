台灣再停電影響193萬戶　5日內第二度　至少37宗困𨋢火警

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-18 09:23

台灣電力公司今晚（17日）宣布，將於20時50分再對C、D兩分組用戶緊急停電，預計將有193萬戶受到影響。不過，多地民眾在上述時間前即遭遇跳電。 由於許多民眾事前不知情，台北市、新北市、桃園市等10縣市共接獲37宗電梯受困案。 行政院長蘇貞昌稍早已透過新聞稿就事件致歉。總統蔡英文晚間9時50分亦發表道歉文，稱針對一周內兩次的停電「連我也很難接受」。

有台北市萬華區居民已收到警報，告知在半小時後將停電。（讀者提供）

此外，台電桃園營業處表示，目前已經有2萬多戶停電，預計桃園市第一輪分區輪流停電從晚間8時50分開始，至晚間9時40分結束，停電戶數為65.9萬戶。

台電13日才因內部人為疏失，導致興達電廠機組全數跳機、全台415萬戶大停電。詎料稍早興達電廠1號機組顯示故障，加上今日下午用電需求持續攀升，至19時35分發電量僅4成，且水情不佳、水力發電無法發揮，因此C、D兩區部分停電，多地已傳出跳電災情。

▼ 13日大停電時就發生多宗受困電梯事件

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台電表示，此次停電是為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作。除了C、D兩區外，可能也會有不特定地區停電。

（綜合報道）