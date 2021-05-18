台灣疫情｜檢測力成防疫樽頸？台醫師：篩檢陽性率低於3％才受控

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-18 15:32

台灣爆發新一波新冠肺炎疫情，已經連續四日出現三位數本土個案，確診病例主要集中於北市萬華區以及新北市板橋區。 據台媒報道，「雙北」地區醫院擠爆篩檢民眾與病患，不少醫院急診病房滿床，甚至要到戶外為病患急救，急診醫師面臨大量篩檢壓力。儘管「雙北」等縣市都已陸續開設快篩篩檢站，但有民眾表示，因為額滿且不是高風險區民眾，因此排不到篩檢。 有醫學專家就指出，檢驗能力如果出現樽頸，將無法及時隔離確診者，社區傳播就很難被完全阻斷，台灣確診個案數字也難以收斂。此外，由於台北萬華區的篩檢陽性率連續兩日超過10％，醫師表示，這代表疫情尚未得到適當的掌控，將陽性測試率降低3％是當務之急。

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根據台灣官方公布的數字，當地的檢驗能力是每日16,000件，非常時期的檢驗量可以再往上提升。目前有126間檢驗醫療機構，可以協助民眾做病毒檢測。此外，「重災區」台北市和新北市共設有6個篩檢站，使用快篩人數以台北市萬華區為主，快篩的抗原檢測15分鐘後即可得知結果。台南市周二（18日）也宣布設立快篩站，主要提供自認曾與14日台鐵自強號確診者接觸的人接受核酸檢測（PCR）。

若以台北市篩檢的情況來說，截止5月16日，一共篩檢2274名有萬華區活動史的民眾，其中245人陽性，陽性率10.8%。對此，台灣的東方中醫總院副院長翁銘佑指出，陽性率越低，代表大部分的患者已經被篩出得到掌握和管理；反過來說，陽性率大於10%，代表疫情尚未得到適當的掌控，社區中仍有大量患者尚未被找出，檢驗範圍和數量需趕緊擴大。

翁銘佑認為，目前最重要的工作就是趕緊擴大檢驗能力，更快速得到檢驗數據，將確診者從社區中找出。將陽性測試率降低3％也是當務之急。中研院生醫所兼任研究員何美鄉也表示，現在最重要的關鍵是，檢驗能力不能成為防疫的瓶頸，如果有人出現症狀卻無法及時被檢驗出來，社區中的傳播就很難被完全阻斷。

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惟「雙北」醫院現今面臨大量篩檢壓力，不少醫院急診病房滿床，甚至要到戶外為病患急救。因此台灣急診醫學會建議，疫情警戒三級以上地區，可由廣設社區篩檢站，並邀請基層醫師協助，提供民眾安全、鄰近的篩檢場所。無症狀或輕症者應集中收治在醫護人員進駐的專責隔離場所，嚴重症狀或重症高風險者，則收治具重症照護能力之專責醫院。

醫師翁銘佑則認為，除了需要檢測場所、採檢設備等，台北目前也卡在人力問題，導致無法大量開設快篩站。他還指出，政府公告每日16,000件的檢測量能顯然未發揮在「雙北」這次的疫情。

（聯合新聞網/綜合報道）