台灣疫情｜美國將釋出2千萬劑新冠疫苗　台駐美代表：進洽爭取中

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-18 13:00

美國總統拜登昨日（17日）表示，預定6月底前釋出2000萬劑新冠疫苗到海外，為美國首度將獲官方認證的疫苗供應海外。台灣駐美代表蕭美琴為此表示，已向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，目前進洽爭取中。

早在今年4月，白宮便宣布將與他國分享約6000萬劑由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗，不過該疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）使用許可。至昨日，拜登宣布將再釋出2000萬劑疫苗到海外，該批疫苗屬美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與強生（Johnson & Johnson）生產，旨已經獲得美國使用許可。

對於美國將再釋出疫苗，蕭美琴表示已表達爭取這波釋出疫苗的意願，又指台灣疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

隨着台灣疫情嚴峻，疫苗需求隨之增加。衛福部次長薛瑞元日前表示，台灣已採購505萬劑莫德納疫苗，希望至少6月前到貨。蕭美琴則在上周五（14日）指，目前台灣向美方商購了兩批疫苗，其中阿斯利康已有少量抵台，莫德納疫苗則預計6月開始送交，現時目標是爭取務必如期到貨。

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（中央社）