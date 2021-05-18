台灣疫情｜萬華爆疫後仍不怕？台北色情業被揭轉戰台中「做私的」

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-18 19:00

台灣的新冠肺炎疫情升溫，本土病例數目屢創新高。台北市政府早前召開記者會，市長柯文哲宣布夜店業、酒吧業等八大行業，再加上網咖業、電子遊戲業，於15日起暫停營業，以防病毒傳播。惟有網友卻公開自己與一位從事「八大」行業的朋友的對話，揭露他們無視禁令繼續營業，更轉戰台中「做私的」。

網友蔡先生在爆怨2公社分享：「在台北的朋友剛剛密我問我要不要回高雄老家，我想說怎麼這麼突然，他回我說因為他有做八大的朋友說台北現在管很嚴， 連私的他們都沒辦法做了，所以19號他們要下來台中工作，我想說現在台中不是八大也停業了嗎？因為調查出來做黑的，後果很嚴重，我整個大傻眼，不知道現在該怎樣做……」

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其它網友反應如下：「為了你我 拜託直接舉報了！我相信還是很多私接，不是不給飯吃，只是真的有缺到這兩個禮拜的錢嗎？撐到六月等疫情穩定再接24h也不會有人管你們好嗎？」、「到處流竄，那些消費的人也是很不怕死，只要沒生意她們也無法到處去」、「扯……真的是老鼠屎阿，全省都要防疫不是只有北部」。

大部分網友也支持蔡先生報警。「幫他標一下台中警察局跟盧秀燕啊」、「這實在太危險了，這樣反而會害了很多人，可以麻煩妳舉報嗎？」、「可以麻煩你直接通報嗎？不要讓他們再來台中害人了！」、「我昨天也打電話報警，高雄也還有酒店私下營業媽的～很過分」、「八大行業的真的是防疫破口，傻眼，為了錢連命可以不要，是妳自己的事但不要拖累全台灣的人 ，這種人一定要檢舉起來 」、「本土第一天我就看到酒店經紀在那邊徵招北部小姐去南部 包高鐵跟住宿，說北部不能就來南部做，垃圾」。

還有網友表示：「八大的確不偷不搶，但嫖妓這種額外服務有額外繳稅嗎，這叫不偷不搶，當正常上班繳稅的是傻子就對了。平常大家也就睜隻眼閉一眼，讓他們打著窮苦人辛苦皮肉錢，翻個白眼也就算了，疫情期間是想害死所有人欸，傳染一個回家全家傳染再擴散，沒嫖的還被這種傳染真的很倒霉！」

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