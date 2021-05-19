台灣疫情｜批當局只顧排外　在台港生安安：防疫破口最終是自己人

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

台灣的新冠肺炎疫情爆發，短短四日內已新增超過千宗本土個案，其中周一（18日）單日更多達333宗。此波疫情中不少患者曾到訪台北萬華區，萬華茶藝館群聚案更成為本次疫情的焦點，引發當地民眾恐慌。 現居於萬華的香港留學生安安（化名）接受《香港01》訪問，分享了她對當前台灣疫情的觀察。安安直指，台灣一直以來的防疫政策都幾乎聚焦在邊境管制，甚至鼓吹排外情緒，將境外人士視為洪水猛獸。與之相對是，境內防疫愈趨鬆散，最終便要食下防疫破功的惡果。

當局「嚴以律人寬以待己」的代價

曾在港獲得碩士學位的安安已來台近六年，目前於某國立大學從事文化研究。她認為，此次防疫失守的元兇，是政府獨孤一味的防疫政策，「花太多精力搞邊境管控，卻不注重篩檢和提升民眾防疫意識，誤導民眾以為只要把外地人都趕走，台灣就安全了」。

她指出，台灣政府一直在說自己是世界防疫模範，藉此正當化那些排外的防疫政策，許多人都在這種情緒渲染下，對疫情相當放心，出門不戴口罩，同時對外來人口加深了歧視和敵意，境外生、外籍配偶、「小明」（持居留證的陸配子女）等相繼被犧牲。

「嚴以律人的台灣政府，對『自己人』卻很輕手」，她批評，台灣的邊境管制奉行「等差式治理」——僑生、港澳生被准許入境時，陸生卻不准入境；學位生可入境時，華語生（來台學習中文的外籍人士）又被拒之門外；但同時商務人士、台灣籍的機組人員卻可以縮短檢疫。

這次疫情中部分案例可追溯至機組人員。由於他們可獲縮短檢疫至3天，被認為是防疫一大破口。對此，安安表示，機組人員也是台灣一直以來最放心的「自己人」，她本來期待這能夠成為一個警鐘，讓台灣明白「病毒是不會認你是大陸人、香港人還是台灣人，更不會因為是學位生，風險就比華語生要低」。

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安安的期待落空了。中央流行疫情指揮中心周一（17日）宣布將暫緩未持有居留證的非台籍人士入境，暫停旅客來台轉機。她遺憾表示：政府又使出每一次疫情升溫時，用來轉移視線的老手段，「我們這群外來者又被當成了代罪羔羊」。她認為政府若不改變這樣的思路，就無法避免下一波、再下一波疫情的發生。

萬華茶藝館群聚 安安：「老年人的性」何罪之有

「萬華茶藝室群聚案」是此波疫情中的一大焦點，防疫指揮官陳時中以「人與人的連結」委婉透露當中年長個案的性活動，相關個案霎時間也成為網上揶揄諷刺的對象。而萬華區有露宿者（街友）染疫後，露宿群體也被視作「行走的病毒」。

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作為境外生、萬華區居民的安安，同時具備了疫情下兩個「被歧視的標籤」，這讓她更同情其他被歧視的群體——他們何罪之有？難道我們不會老、不會殘、不會窮？

「對境外人士的排擠，到了境內便以污名化的形式上演」，安安雖不曾光顧那些茶藝館，但也常常路過，看到一些認識的鄰居阿伯在店門口流連，「他們的性生活為何要成為被攻擊和嘲弄的對象？」

「萬華真的是一個很可愛、很團結，民間生活很豐富的地方」，安安表示，「一些大型祭典，全區的人都會去看熱鬧，有三日三夜燒不完的炮仗和煙花。如今市景凋零，老人們的情慾生活又『被出櫃』，身為萬華區一份子，我很難過」。

她說，疫情就是「we all suffer together」，希望人們能夠關懷身邊每一個受難者，如是才能共同渡過艱難的此刻。