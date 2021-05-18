台灣美女醫生揭急症室爆滿慘況　只能戶外插管　家屬含淚放棄急救

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-18 12:00

台灣本土確診個案又多333人，讓醫療量能陷入緊繃狀態，各醫院急診外也排滿大批等候篩檢的民眾，位於第一線的急診醫師田知學透露接手一名垂死陷入無意識狀態的老人家，病情急需急救，但急診室爆滿已無空間，最後只剩戶外能插管，最後家屬放棄急救，她忍不住落淚坦言現在的急診狀況如同噩夢。

田知學身處第一線的急診室，面臨嚴峻疫情，除了需替民眾篩檢外，還必須處理罹患其他疾病的患者，正當她思考著如何疏通眼前難題時，有護理師大喊急救，一名垂死的老人家發著高燒，已經失去意識，四肢呈現攣縮狀態，急需急救室急救，但急救室內已無床位，連感控室都爆滿……

能做的只有挪出空間讓家屬說一句再見 點圖閱讀田知學Facebook原文▼▼▼

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「這幾天急診一直都處於這種狀態。」田知學看到眼前排滿等待採檢的民眾，擔心老人家發著高燒若是陽性，那現場所有人都面臨感染風險，轉頭看到門外也有人等候篩檢，考慮到環境問題，她判定只有戶外可以插管急救，同時通知家屬，電話接通後，她告知老人家女兒：「請妳要原諒我，如果我需要幫他急救只能夠在外面太陽下。」

家屬心痛老人家備受折磨，最後決定不要急救，一連串的狀況下來，田知學忍不住落淚，盡最大能力挪出一塊空間，讓家屬和老人家道別，面對如此多的緊急狀況，她難過道：「這一切太不真實！如噩夢般！」且直言各大醫院的急診都是這樣水深火熱，最後更央求台灣人：「需要大家一同團結！這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」

不少網友看了心疼不已，紛紛留言替急診醫護打氣，「真的感謝妳們的付出，完全是奉獻給台灣了」、「為什麼看的我眼眶泛淚」、「大家一起撐住，把第一線醫療讓給真正需要的人」、「我們能幫忙的就是好好在家，少去各家急診留給真正需要幫助的病人」。

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