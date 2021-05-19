台灣疫情｜經濟增長「保5」非重點　大灑2100億賑濟就能救就業？

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-19 19:00

疫情嚴峻，為了防疫而來的禁制令將嚴重衝擊經濟生活，如何在維持生命安全之外，同時維持生計成了當前台灣民眾苦惱的問題。面對社會對於經濟發展的隱憂，蔡英文政府又是如何回應呢？

台灣國發會於當地時間5月18日召開「全力保障台灣製造-產業防疫措施説明」記者會，會中國發會主委龔明鑫（右二）表示，如果疫情控制得宜，經濟成長率「保五」不是問題。（台灣國發會）

台灣經濟建設主管機關國發會估算，疫情衝擊消費可能降低今（2021）年經濟成長0.53個百分點（假設疫情持續至三季度），但政府加碼紓困新台幣2,100億可以提升0.9個百分點，只要守住生產，以目前外銷訂單每月成長逾三成而言，今年經濟成長依舊可以保五。

國發會主委龔明鑫也表示，疫情升温對今年經濟的衝擊會出現在消費、投資及生產三方面，但在加碼特別預算紓困後，消費端的影響將「微乎其微」。

換句話説，國發會認為只要控制疫情，經濟增長率便能保五。如果就數據運算來看，貌似又回到政府官員面對各種經濟衝擊時一貫口徑，「影響不大」。可是，就民眾角度而言，真的影響不大嗎？

2020年台灣在疫情肆虐下，民間消費帶給GDP的貢獻大幅滑落。圖為台灣2020年與2021年一季度GDP主要支出對經濟成長的貢獻。（黃雅慧/多維新聞）

事實上，從過往經驗來看，政府對經濟衝擊的評估主要建立在GDP的數字計算上，但是，若一切只從官員的計算方法來看，並未觸及到民眾真實的需求。

就官方的角度來看，GDP的公式算法是經濟治理主要工具。GDP公式分成內部需求與外部需求，內部需求包含民間消費、政府消費與資本形成，而外部需求則是進出口總量。

以2020年的台灣為例，GDP成長率為3.11%，其中內部需求貢獻0.38%，外部需求貢獻2.73%，去年因受到疫情衝擊，民間消費動能轉弱，其貢獻為-1.24%，呈現負值。所以經濟成長率的拉抬動力主要在於外部需求，也正是貿易量。而因受惠於防疫商機，科技產品需求旺盛，光電子零組件出口便佔2020年總出口約50%。

也是在上述的計算與思維下，當疫情再起，且有可能重創民生消費與服務業的時候，若能夠穩住出口，特別是電子產品生產，儘管內需受到強烈衝擊，最後GDP數字成績上仍能如預期。但必須要問的是，民眾經濟的困頓難道是用經濟成長率的計算就能解決的問題嗎？

2020年疫情間，餐飲業者營業額年增率呈現雪崩式下墜，反而電商業者營業收入有所增長。圖為2009至2020年台灣餐飲零售業營業額年增率走勢。（黃雅慧/多維新聞）

實際上，從民眾視角來看，台灣就業人口最多的是服務業，約佔總就業人口的六成。但還有更多疏漏在政府統計之外的，且圍繞生活展開的行業，比如各種攤販經濟等，因其流動性高，難以計入服務業與工商業普查。據台灣主計總處最近一次的統計，截至2018年8月底，攤販從業人口約47萬人，佔總就業人口約4%，但實際上的數量可能會更多。

另外，台灣就業熱門產業的住宿餐飲業，自2020年新冠疫情爆發以來便未恢復過往的元氣，比如餐飲業在2020年整體營收鋭減4.2%。這次疫情的禁制令對這些產業來説無疑又會是重擊。過去一年，相關從業人員承受痛楚，這是統計數據難以呈現的。所以，當蔡英文政府頻頻説經濟良好時，許多人之所以無感原因也是在此，因為大多數從事生活服務產業的民眾並未實際嚐到甜美果實。