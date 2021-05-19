台灣疫情｜數據推測尚有1400確診者潛伏社區　一個病患可傳染7人

台灣新聞
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台灣病例日前創新高有333人不幸染疫，數日來台灣確診人數超過5百例，當地中研院研究員何美鄉推測，台灣恐怕還有將近1400例病例在社區內，建議檢驗量能還要再擴充。

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新冠疫情台灣社區感染擴大，何美鄉昨日上午受訪表示，目前已揪出的個案，還是5月15日提升警戒前的確診者，未來幾天還會出現幾百例本土確診的狀況，據指揮中心表示，萬華疫情熱區日前篩檢出來的陽性率超過10%，代表檢驗量能還要再擴充。

何美鄉說，以美國新冠肺炎傳播力R0值為例，約莫落在4.0到7.1之間，這意味著平均一位確診者，可感染4到7人，目前台灣重症有41人，除以百分之3的感染率，推算出社梧還有1400例確診者沒被篩檢出來。

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對此，陳時中昨天在疫情記者會回應，這段時間的目標，比較急的是雙北疫情不要再往外拓，至於各縣市部分現在要鼓勵設置篩檢站，但一定需要人力，現在及早準備就像演習一樣，需要調派人力才分得過來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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