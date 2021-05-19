台灣疫情．記者手記｜防疫三級警戒下的一次看診經驗

撰文： 鄭海森 最後更新日期： 2021-05-19 17:05

近日台灣疫情大爆發，新北市、台北市也已啓動第三級疫情警戒，外出時必須全程配戴口罩，營業場所必須落實「實聯制」、人流管制、保持社交距離等等。教育部也宣佈全台停課，市民亦被呼籲「自發封城」。

啓動三級警戒後，進入商場都需留下姓名與聯絡方式，採取「實聯制」。（吳逸驊／多維新聞）

許多台灣人終於親身感受當時大陸民眾面臨的恐懼。作為生活在新北市、工作在台北市的一員，記者日前去一趟診所時，也感受到不同的氛圍。首先，一踏出家門，看到的所有人都戴著口罩，彷佛回到2020年初剛出現疫情的時候。

在開車前往診所過程中，一路順暢，過去上班日每天必塞的擁堵路段，只有稀疏的車流，就像過年期間，冷清的大都會。抵達診所後，也順利在路邊找到停車格，在台北市的上班日，居然能夠如此輕易找到路邊車位，這還是真是第一次！

診所裏，醫護人員比看診民眾多，因為診所日前已電話通知更改門診時間，所有下午晚上的看診都取消，只有上午有看診，而且將預約平均分配到每個時段，大概半個小時只看2-3人，每個人都事先被通知哪一個時間點到，避免太多人排隊等候，增加群聚風險。

同時，看診前要先在門口填寫問卷調查，包括14天內出境記錄、周遭親友有沒有確診個案、身體狀況等等，量完體温，並用酒精消毒雙手後才能進入診所。診所一次只開放一組人進入，剩下只能在外面等待，這與過去大家可以在診所沙發上等待，又拉開了遠遠的社交距離。

由於疫情嚴峻，有民眾沒注意到門口提示直接走進診所，就被護士「請到」診所外，要她填寫完問卷後稍待。因為疫情突然大爆發，隱隱約約的緊張情緒，正縈繞在醫護之間。看診過程則沒有意外，見到熟悉而親切的醫護，拿藥走人。

回到家，先噴酒精消毒，已成習慣。午間，記者走到家裏附近的小吃街買午餐，許多店家貼有「疫情影響，停業一段時間」的告示，即便有開門的店家，也燈光昏暗，因為現在只能「外帶」，不能「內用」，乾脆關燈節省電費。

疫情升温，在確診者足跡熱區，現場都設有告示牌 ，要求民眾戴口罩並配合量測體温與酒精消毒。（中央社）

新冠肺炎帶給台灣民眾的新常態，終於要到來，但對於服務業而言，不啻於一大打擊，畢竟相較於被台灣政府視為「擎天柱」的半導體產業，服務業與傳產才是提供最多就業人口的產業。