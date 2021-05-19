台灣疫情｜全台湧現「北孫南送」潮　恐增病毒傳播風險

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-19 21:00

台灣疫情嚴峻，連續四天破百例，多間校園都傳出確診案例，中央流行指揮中心在19日宣佈全台升三級警戒。但是由於沒有全面停班，許多爸媽因此將小孩計劃送到南部老家給阿公阿嬤帶，有醫生憂心這樣增加染疫風險，對此台南市長黃偉哲回應表示，不能把北部的同胞都當成染疫者，這是一種歧視。 為防疫情擴散，台灣教育部長潘文忠18日宣佈從5月19日到28日停課，由於台灣許多學生北上求學，特別是大學生。潘文忠也呼籲學生儘量不要移動或搭乘大眾交通運輸工具移動增加染疫風險。但除此之外，由於台灣並未宣佈停班，有許多家長也計劃將孩子送往南部，造成「北孫南送」的現象。

新北與台北宣佈疫情第三級警戒後，上班的羣眾戴口罩搭乘捷運，許多家長計劃把小孩送到南部給阿公阿嬤照顧。（吳逸驊／多維新聞）

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在Facebook呼籲，不要將小孩送到阿公阿嬤家，因為擔心人口大量流動將會造成更大的流行，此外他也提到，「老人家抵抗力差，感染容易造成重症」，但也有許多網友留言表示，因為沒有停班家中沒有人顧小孩，所以只好帶回去給爸媽照顧，這樣「北孫南送」潮也引發關注。

根據台灣行政院主計處公佈的「婦女婚育與就業狀況調查」15-64歲已婚女性對未滿3歲子女的照顧方式以自己照顧為主，祖父母及親屬照顧次之。其中，已婚女性親自照顧的比例已從1980年的84.71%下滑到2016的47.33%，而由祖父母或親屬照顧比例卻從12.91%上升至39.31%。比起交給托育人員，更信任自己的爸媽或親屬是關鍵，因此在疫情之下造成「南孫北送」的現象。

對此現象，台南市長黃偉哲接受記者訪問時回應，基於憲法人民有自由遷徙的自由，除發宣佈第四級警戒否則不能拒絕人民流動，但他也呼籲大家非必要不要移動。此外，他也提到不能把北部人都當成染疫者，這是一種歧視，而是應該同船一命，一起防疫。

目前台灣政府規定若家中有12歲以下的學童或身心障礙子女設有「防疫照顧假」，要求僱主應予准假，但不強制僱主給薪水，雖有部分老闆力挺員工強調歇業照常給薪水，但許多人仍需正常上班，孩童的照顧成為棘手問題。此外，政府也有規定高中以下學生如果無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。