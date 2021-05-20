台灣疫情｜國民黨江啟臣：蔡英文執政五周年　台灣缺水缺電缺疫苗

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-20 11:47

台灣的新冠肺炎疫情肆虐之際，5月20日適逢蔡英文就職滿五周年。國民黨主席江啟臣周三（19日）晚間發文表示，蔡英文政府執政五周年的日子，「缺水、缺電、缺疫苗」已經儼然成為民進黨施政最鮮明的印象。

江啟臣説，2020年全球疫情爆發，國民黨着手規劃視像會議，5月19日國民黨的中常會首次因為台灣疫情爆發，用線上會議的方式召開。 5月20日就是蔡英文政府執政五周年的日子，「缺水、缺電、缺疫苗」已經儼然成為民進黨施政最鮮明的印象。這「三缺」都是民進黨執政，錯誤政策造成的後果。

國民黨主席江啟臣主持5月19日首度以線上方式召開的中常會。江啟臣表示，蔡英文執政五年，台灣卻缺水、缺電、缺疫苗。 （國民黨提供）

江啟臣細數，缺水是前瞻計劃「水資源建設」被消耗在景觀彩繪、自行車道、景觀橋等無助水資源的建設，未見超前部署，反是臨渴掘井。缺電是錯誤預估用電量，民進黨大力鼓吹反核，卻是忽視核安、簡化程序，意圖緊急並聯核三廠一號機，難掩台灣現況缺電的事實。缺疫苗方面，中央流行疫情指揮中心迄今仍無法説明，疫苗採購遇到的困難到底從何而來——2020年本有機會透過民間公司，採購足額的疫苗，為何最後失之交臂？

他抨擊，蔡政府執政的困境，凸顯出當前執政者風險意識不足，執政不力的真相。在520前夕，國民黨要再次呼籲民進黨政府，用穩健的國家發展政策，取代大撒幣、大內宣；用理性的管理，取代情感的麻醉劑。面對民進黨的顢頇與混亂，更應該要提醒自己要更努力，讓民眾看到另一種安定治理的選擇。

國民黨Facebook專頁更加碼抨擊，蔡英文執政五周年「缺水、缺電、缺疫苗、黑道治國、食安破功（指「萊豬」進口）」已經成為民進黨施政最鮮明的印象，國民黨希望蔡英文能夠在5月20日當天，為自己的執政不力向全民道歉，徹底檢討各項政策失誤。

（綜合報道）