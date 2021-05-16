台灣疫情｜確診兩日近400宗　國民黨江啟臣籲勿「獵巫」貼標籤

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-05-16 14:24

5月15日，台灣公佈單日本土確診案例暴增至180例，台北市、新北市（簡稱雙北）升至防疫三級警戒，多項禁制令亦隨之出爐。針對最新疫況發展，國民黨黨主席於Facebook發文，提醒民眾三大重點。5月16日，本土確診病例更達206宗之高。 江啟臣首先表示，今日雙北升三級警戒，單日180例個案，是台灣遇到最嚴重的疫情，民眾亦非常擔心。在此境況下，有三件事更要留意。

江啟臣表示，今日雙北升三級警戒，有三件事更要留意。 （中央社）

第一，江啟臣提醒，不要用「毒窟」、「毒王」等類似形容來貼標籤。台灣人的善良舉世聞名，沒有人願意生病，生病的人也不想傳染給別人，貼標籤的「獵巫行動」，會讓生病的人不敢檢查，最終導致延後就醫，影響更嚴重。而生病應馬上就醫，儘速撥打1922防疫專線，才是對家人、朋友最好的選擇。

第二，江啟臣呼籲，民眾要相信正確的消息來源。防疫視同作戰，疫情信息必須要「正確」、「實時」，網絡上已經有很多消息，不乏所謂「當事人的親身經歷」，這些消息真假難辨，不需要轉傳。政府也應放棄過去24小時一次的記者會型態，24小時一次的記者會追趕不上錯假訊息的傳遞，疫情指揮中心應該在「確診訊息」、「錯假信息」確認後「實時發佈」。

第三，江啟臣提醒，民眾應戴口罩、勤洗手，遵守防疫規範。去年的台灣在人民的積極配合下，成為世界防疫的典範，台灣人民一次次的挺過疫情，就是因為把基礎防疫工作完全落實，這次一定也做得到。