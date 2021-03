江啟臣：「一國兩制」在台灣沒有市場　不急於與習近平見面

撰文: 屈彥辰 最後更新日期: 2021-03-03 17:40

國民黨主席江啟臣周二(2日)接受外媒《路透社》訪問,他表明不急於赴中國大陸與中共總書記習近平見面,而且會面須在對等跟尊嚴的前提下,且談論的事情也必須是對台灣有益的。 對於大陸提出的「一國兩制」,江啟臣就強調「一國兩制」在台灣沒有市場。

圖為國民黨青年部3月3日舉辦青年營隊記者會,黨主席江啟臣出席。針對兩岸問題,江啟臣說,「我們可以等待,以獲得更好的時機。這不僅是為了開會而開會,而且必須有意義」。(中央社)

針對兩岸問題,江啟臣說,「我們可以等待,以獲得更好的時機。這不僅是為了開會而開會,而且必須有意義」,「時機必須正確,但更重要的是,必須有平等和尊嚴的先決條件,而且這必須對台灣有利。」江啟臣更表示,他們跟中共保持日常的聯繫,但沒有高層溝通(they were maintaining routine contacts with the Communist Party, but there had been no high level communication.)。

儘管有過馬英九與習近平會面的經驗,江啟臣則不認為有必要急於與習近平會面。江啟臣指出,當大陸不斷施加壓力於台灣時,許多台灣選民認為國民黨正如其黨名「中國國民黨」,並不是真正的台灣人,這讓他面臨重新贏得選民支持的困難。

江啟臣認為,大陸是台灣面臨的主要威脅,強調其所提出的「一國兩制」在台灣沒有任何市場,就像香港人愛好自由,香港日前的動盪給了啟示。他強調,「我們已經習慣這種生活方式,你要台灣人改變?是不可能的。」

