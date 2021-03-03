江啟臣：「一國兩制」在台灣沒有市場　不急於與習近平見面

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-03 17:40

國民黨主席江啟臣周二（2日）接受外媒《路透社》訪問，他表明不急於赴中國大陸與中共總書記習近平見面，而且會面須在對等跟尊嚴的前提下，且談論的事情也必須是對台灣有益的。 對於大陸提出的「一國兩制」，江啟臣就強調「一國兩制」在台灣沒有市場。

圖為國民黨青年部3月3日舉辦青年營隊記者會，黨主席江啟臣出席。針對兩岸問題，江啟臣說，「我們可以等待，以獲得更好的時機。這不僅是為了開會而開會，而且必須有意義」。（中央社）

針對兩岸問題，江啟臣說，「我們可以等待，以獲得更好的時機。這不僅是為了開會而開會，而且必須有意義」，「時機必須正確，但更重要的是，必須有平等和尊嚴的先決條件，而且這必須對台灣有利。」江啟臣更表示，他們跟中共保持日常的聯繫，但沒有高層溝通（they were maintaining routine contacts with the Communist Party, but there had been no high level communication.）。

儘管有過馬英九與習近平會面的經驗，江啟臣則不認為有必要急於與習近平會面。江啟臣指出，當大陸不斷施加壓力於台灣時，許多台灣選民認為國民黨正如其黨名「中國國民黨」，並不是真正的台灣人，這讓他面臨重新贏得選民支持的困難。

江啟臣認為，大陸是台灣面臨的主要威脅，強調其所提出的「一國兩制」在台灣沒有任何市場，就像香港人愛好自由，香港日前的動盪給了啟示。他強調，「我們已經習慣這種生活方式，你要台灣人改變？是不可能的。」

（綜合報道）