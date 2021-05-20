台灣疫情｜台北市徵離職或退休醫護「上前線」　時薪約174港元

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-20 12:14

台灣的新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（19日）宣布，全台升級為三級警戒。 台北市長柯文哲同日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，「現在國家需要你們到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看」。

柯文哲表示，市府目前規劃，離職或退休醫護經過1星期訓練，開工後每8小時可領5000元（新台幣．下同．約合1389港元）薪金（換算為時薪約為174港元）。

他指出，從數據上看，北市府有四個快篩站，連續五日陽性率（5月14日至18日）分別是11%、9.7%、10%、7.9%、5.1%，19日早上則為5.2%，所以雖然疫情蠻嚴峻，但透過大家活動的下降疫情有控制，如果大家又開始活動便又會蔓延起來。

柯：僅有2成確診者需要送院

另外，他指目前統計上看，確診者只有20%需要醫院、4%需要加護病房，也就是說確診者不一定馬上送到醫院，甚至將來有些確診者會直接在防疫旅館就出院、解除隔離。

雖然放到防疫旅館，但還是要有醫護人員監測，在這地方要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，「現在國家需要你們到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看」。

（綜合報道）