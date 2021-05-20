台灣疫情｜第二批逾41萬劑AZ疫苗抵台　記協籲前線記者應優先接種

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 16:00

台灣新冠肺炎疫情升溫。中央流行疫情指揮中心宣布，台灣透過世衛（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）獲配的第二批共41.04萬劑的AZ疫苗（阿斯利康，AstraZeneca），昨日（19日）已運抵台灣。 台灣新聞記者協會今日（20日）發布聲明稱，希望當局將前線記者列入優先打疫苗名單。新北市亞東紀念醫院同日表示，希望考慮讓醫護人員的同住者優先打針，減輕前線醫護的心理壓力。

台灣記協表示，媒體記者在前線報道疫情，長期曝露在可能存在病毒的環境中，亦經常採訪防疫人員甚至決策官員，容易成為傳播者，因此要求指揮中心應將相關路線記者及SNG導播、工程等前線工作人員，列入優先施打疫苗名單，費用可由雇主負擔。

記協指出，目前在疫情前線工作的記者，雖然各自都有防護裝備，但防護強度和等級不一，沒有一定指引，因此建議主管機關協助建立相關指標，避免前線記者成為防疫破口。同時，雇主亦要依據上述指引，向外勤員工提供足夠的防疫設備，建立公司防疫SOP流程，並宣導員工建立媒體職場防疫知能。

醫護人員同樣在疫情前線工作。新北市亞東紀念醫院表示，目前正處理院內感染事件，各醫院陸續遭大量刪減疫苗需求申請量、各醫院急診或院內也出現確診個案，醫護人員與家屬遭歧視事件，都影響到醫護人員的心情，因此呼籲中央疫情指揮中心，可優先考慮讓醫護人員的同住者接種，減少前線醫護的壓力。

（中央社）