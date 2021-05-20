台灣疫情｜今增286宗本土個案添1死　連續6日單日破百

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-20 14:27

台灣的新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（20日）召開記者會，宣布再新增286宗本土個案，境外輸入則有9宗。台灣六日以來共增加1512宗本土病例。 因應疫情升溫，台灣立法院將於下周起停會。

指揮中心說明，新增的死亡個案為70多歲女性，於萬華工作， 平時獨居，有心血管疾病。患者5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 16日被匡列為須採檢的接觸者，但因持續失聯，衛生單位轉請警政單位協助尋人。家屬5月17日前往探視，發現患者已無生命跡象，經採檢於今日確診。家屬目前無症狀，正居家隔離。

台灣的新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（19日）宣布，全台升級為三級警戒。

台北市長柯文哲同日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，「現在國家需要你們到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看」。他表示，市府目前規劃，離職或退休醫護經過1星期訓練，開工後每8小時可領5000元（新台幣．下同．約合1389港元）薪金（換算為時薪約為174港元）。

另外就疫苗供應問題。衛福部食藥署昨（19日）證實，有20瓶、共200劑美國藥廠莫德納（Moderna）研發的新冠肺炎疫苗測試標準品抵台，可預做未來疫苗到貨時，相關檢驗封緘測試的準備。

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