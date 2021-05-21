台灣疫情｜沒檢測沒健保　陸生決定返鄉：大部份台民自信很快受控

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-21 21:30

自4月至今台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，台教育部於日前宣佈5月19日至5月28日止，全台各級學校、公私立幼兒園停止到校上課，其中也包含在台就讀的6,036名陸生。陸生們多經歷過去（2020）上半年來台的各種艱辛波折，而現在台灣疫情爆發，他們又要面臨相似的二選一難題。

台灣由於疫情言俊，大學皆採遠距教學直到期末。圖中的「109學年度」即2020年。（Facebook@天主教輔仁大學Fu Jen Catholic University）

儘管全台大學到學期末為止都採遠距離教學，許多陸生表示在消息傳出後已買好物資，會宅在宿舍避疫。但由於時間接近期末，到底是要留在台灣到新學期開學，還是提早返鄉，陸生又要再次抉擇。

由於疫情、政治意識形態等因素，陸生去年來台唸書的過程，可説是費盡千辛萬苦，有部份陸生擔憂返鄉後，9月開學要再來台恐怕又會不順利、會耽誤到課業；但考慮到沒有台灣健保，如果在台染疫沒有醫療保障。因此仍有許多陸生決定回家，當提早放暑假。

有陸生VVHatever_在微博寫下台灣疫情日記：「學校的遠距課程是5月17日至5月31日，是和每門課的老師都溝通商量好，萬一恢復實體上課，還能給我開網課的情況下，才決定要提前離開台灣」。該名陸生表示，本來暑假就打算回家，只是現在提前了一個月。她有預感可能會影響新學期回台灣唸書，如果無法回台只好再和學校溝通。

由於台灣疫情升温，陸生VVHatever_在個人微博寫下未來的計劃與安排。（微博@VVHatever_）

她還進一步寫下對台灣防疫的觀察：「我覺得疫情是挺嚴重的，我們陸生都超級怕，一開始還買了一堆物資。但我覺得台灣大部分人還是很有自信能很快控制好，這點我挺不理解的哈哈哈。因為現在的狀況是，他這裏是篩查有症狀的人，沒辦法完全篩查。再加上有的人不重視，就很容易發生感染，而且核酸也很難預約。本來我們學校的醫院是可以收自費核酸檢測的，但5月16日晚上我們再打電話去問，就説不接收自費了，因為藥劑不夠，所以可想而知……這裏核酸真的離譜，費用基本是我們那裏的10倍」。

而海峽交流基金會（海基會）表示，從去年疫情爆發以來，海基會到各校拜訪陸生的頻率更高，也會與各校專責陸生的輔導人員保持密切聯繫，實時提供協助，強調陸生或許是「隻身來台，但絕不會是隻身在台」。

台陸委會對於陸生的兩難，表示會持續與教育部、海基會，通過各校陸生輔導系統，關懷在台陸生的身心健康，並向陸生倡導避免出入人多的場所、聚會、旅遊或其他集會活動，減少區域間的非必要活動，陸生有任何需求都可以聯絡相關機關，會積極協助。