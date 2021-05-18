台灣疫情︱專訪台北萬華區陸生：輕忽防疫致社區爆發後迅速擴散

撰文： 張智琦 葉琪 最後更新日期： 2021-05-18 18:25

台灣新冠肺炎疫情大爆發，在當地就讀的大陸學生也受到疫情衝擊。 《香港01》訪問其中兩名陸生，細談對防疫措施的看法及疫情對生活的影響。

台灣疫情再爆發，圖為5月12日的台北市。（路透社）

住在台北萬華區，也就是此波疫情的「重災區」的陽明交通大學陸生周同學表示，他的租屋處位在萬華高風險區域，對疫情急速惡化感到擔憂，所以這陣子都已經很少出門，要用餐就儘量叫外賣。他説，現在萬華街上的行人很少，學校也從上周開始改成線上授課，系所活動和會議也都暫停，進入一個比較嚴峻的時期。

周同學説，台灣過去一年都很少本土案例，所以社會對疫情的警惕性低，這波疫情爆發前自己在室外有時也不戴口罩，但近期出門丟垃圾時，發現民眾警惕性都提高了，連不太戴口罩的阿伯都戴起口罩，直言「這是好現象」，認為如果大家可以做好防疫措施，疫情就不會太難控制。

針對台灣政府的防疫政策，周同學認為，台灣去年以來基本上都是依靠「封閉邊界」，不讓外面的人進來來防堵疫情，卻忽略了內部的防疫措施，不論是公衞、醫院還是民間準備，都顯得不夠充分，很多民眾也因為政府態度而輕忽防疫。比如之前他去醫院拿藥，就發現醫院防護性很低，僅做了實名制，各方面都沒有防護到很好，才會導致這波社區感染一爆發就擴散得很大。

5月15日，台北市萬華區三水街市場的工作人員上午揹着防疫看板，為出入的民眾噴灑酒精消毒雙手。（中央社）

至於住在桃園中壢的世新大學陸生阿草就表示，目前台灣確診數的確比較多，不過他「不會太緊張」，目前買東西也都還方便，物資沒有被搶購一空，這周起學校也改成線上授課。

阿草觀察，這波疫情源頭在諾富特飯店的群聚感染，之所以「守不住」，和台灣居家檢疫比較「商業化」有關，比如諾富特飯店開放居家檢疫者和一般旅客混住，導致群聚感染，這就是旅館迎合市場需要，造成防疫漏洞。但問題出在台灣政府將居家檢疫「外包」給商業旅館，所以還是政府政策問題。

阿草説，相對於台灣，大陸政府介入管控檢疫旅館的程度更高，比如直接徵用旅館、統一分配等等，但台灣政府缺少徵用和擴大集中檢疫所，導致居家檢疫大多依賴防疫旅館，例如當初陸生等境外學生來台接受檢疫隔離，也都幾乎被安排去住商業性的防疫旅館，而非政府統一分配檢疫所。

對於疫情惡化，不少台灣網民也提出台灣應該像大陸一樣「封城」，不過周同學及阿草都持保留態度。阿草説，封城雖然看上去很有效，但實際上「負面影響很大」，當初武漢封城也缺乏配套，不是應該立即考慮的選項。周同學也説，封城的代價很大，不僅民眾工作大受影響，如果沒做好社區配套，例如送餐服務沒創建起來，同樣不可行，認為現在當務之急是配合政府各方面的防疫措施，才可控制疫情。