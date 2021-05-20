台灣疫情｜足不出戶籲同鄉守規矩　港生Jimmy：沒藉口成防疫破口

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-20 19:22

被認為是全球防疫模範生的台灣近期爆發新一波新冠疫情，確診宗數屢創新高，突如其來的大流行考驗着在地民眾，也包括一些在台就學、生活的港人。 現居台北士林區的香港學生Jimmy日前接受《香港01》採訪時表示，疫情暴發後他現已足不出戶，幸因超市供應充足，生活用品方面無慮。比較港台兩地防疫政策時，他認為台灣政府反應較快，對高危場所「說禁就禁」，不像香港般不夠徹底。 最後，身為「香港學生在台關注組」成員的他再三強調，香港學生到台後就應盡責，遵守當地規矩做好本份，沒有藉口成為別人的「防疫破口」。

生活物資供應充足 選極端時間購買避人潮

新北市、台北市已啟動第三級疫情警戒，市民外出須全程配戴口罩，營業場所必須落實「實聯制」、人流管制、保持社交距離等，教育部也宣佈全台停課。而市民在當局呼籲下，亦變相「自發封城」，從各方近日拍攝到的照片可見，昔日人潮洶湧的鬧市幾近水靜鵝飛。

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現在台灣讀大學的Jimmy向《香港01》表示，他在疫情暴發後現已完全沒有出外，一直待在家中。他雖然認為以「封城」二字來形容屬過於極端，但從友人們的社交媒體中得知，不管是街頭上的人車或是諸如捷運上的客流確實比平常大幅減少，甚至是非常冷清。

居家避疫下，生活物資是否充足、超商是否現搶購等問題備受關注。Jimmy稱，為避開人潮，他會故意選擇店舖剛開店或即將打烊時這種極端時間去買東西，至於貨源方面，他指一般生活用品是必定能買到的，「除非像是鮮肉類貨品，晚上11點半去那當然是買不到啦」。對於在當地進入超商等場合都要用到實聯制，他反應正面，認為這是不錯的措施，「畢竟台灣去年沒面對如此嚴重的疫情，他們（政府）的反應也不算太慢」。

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讚台府「說禁就禁」較港府反應快 慶幸未受停電波及

香港此前亦經歷過數波大規模的疫情，對兩地防疫皆有過體驗的Jimmy認為，其實不論港台，民眾的反應及政府的措施相差都不會太遠，但相比較下，台灣政府對相關場所，例如「八大行業」等娛樂場所能做到說禁就禁，說不讓開就不讓開，速度更快更凌厲，相反香港往往予人感覺禁得不夠徹底，留有缺口，「就像一個圈內再給個窿（洞）你那樣」。

此外，屋漏偏逢連夜雨，近期台灣供電緊張，一周內經歷兩次的停電，引發外界關注，台北、新北、桃園等10縣市皆有出現電梯受困案。Jimmy表示，他非常慶幸兩次停電都未有波及其家，又指停電最多只是停一個小時多點，很快就過，帶來的影響其實並非很大。

「雙北」為今波疫情重災區。圖為台北萬華區一處市場貼出手寫告示籲民眾戴口罩。（中央社）

與同路人組學生組織 籲港生切記「停課不停學」

目前，Jimmy還是非牟利學生組織「香港學生在台關注組」成員，該組織源自去年2月台灣政府宣布封關時，一群志同道合的香港學生為了推動港生回台而成立，後來就改組成以協助赴台港生解決難題為目的。

自去年6月底赴台後就再沒回港的Jimmy坦言，對一個學生而言，兩地高昂的隔離成本是他無法回港的主因。近日，隨着台灣疫情嚴峻，他了解到有一些家長會希望在台留學的子女能夠在暑假回港，一些學生本身也有此打算，但他和組織成員們皆一致建議留在台灣，一來是不知道政策是否有變數，例如封關，二來就算想念家人，現在也能借助視訊等科技手段解決許多問題，因此留台照顧好自己，待疫情好轉後去認識更多台灣朋友，是暑假期間解決思鄉病問題的更合適的方法，「既然離開香港，就該多認識台灣這個地方」。

對於組織是否有出台一些具體措施幫助在台港生抗疫，Jimmy稱如有人士求助，他歡迎聯絡，但亦強調他們始終只是一個非牟利學生組織，能力實在有限，現階段最多只能每日每夜、幾乎24小時發訊息「轟炸」同學們叮囑其留在家中，不得已要出門賺買食物，也一定要謹記戴好口罩、消毒、勤洗手。他又特別再三呼籲在台港生切記「停課不停學」，即使避疫也要上課，不希望讓台灣的老師、同學留下香港學生不認真，只是來台灣玩的感覺。

計劃畢業後留台發展的他亦強調，香港學生來到台灣，就該守當地的規矩，自己做好本份就沒什麼好擔心，而既然當局呼籲民眾留在家中，大家都專注抗疫這同一件事，「那我還有什麼藉口去成為別人的防疫破口？對不對」。