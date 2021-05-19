台灣疫情直擊｜萬華茶室小姐怨遭醜化嘲笑　性工作者轉型線上預約

撰文： 黃梁 最後更新日期： 2021-05-21 16:54

自從5月11日爆發社群感染後，台灣新冠肺炎疫情急速升温，已連續4天都爆出破百名本土確診案例。其中從萬華茶室染疫相關的案例至今不斷更新，而由於茶室「特殊」的服務內容，可能仍有許多確診者因羞於啓齒而未被發覺，台灣性工作者也在此嚴峻形勢下進行「轉型」。 多維記者親臨萬華茶室觀察，不僅茶室已關門深鎖，周邊夜市與店家也都紛紛熄燈收攤，僅剩下少數藥局或飲料店仍在營業，平時在街邊招攬生意的性工作者及尋芳客也已不見蹤影。

「暫時先休息了啦，現在新聞鬧那麼大，哪裏還敢營業。」在萬華茶室上班的小花於受訪時表示，自從疫情從萬華茶室爆出後沒多久，政府便已宣佈所有茶室歇業，除了染疫的風險之外，很多小姐一時間沒了經濟收入，也深受外界聚焦的目光所苦。

小花抱怨道，同樣都是娛樂場所，她不覺得茶室比KTV或夜店來得更加危險，卻因為職業的特殊性受到重點關注。但是病毒不是她們帶原的，這些小姐們也是受害者，卻反而成為外界調侃、嘲諷或責怪的對象，令她深感不平。「政府讓病毒從外面進來，小姐被感染了還要被各種醜化嘲笑，再怎麼瞧不起人我們也是在工作餬口啊，又不是在玩。」小花無奈表示礙於年紀問題，要找別的工作也不容易，只能等疫情好轉後看着辦。

為應對疫情加劇，台北市與新北市皆已宣佈八大行業必須暫停營業，但相比於較傳統的茶室，以年輕小姐為主打的「半套按摩店」則有自己的應對之道。

由於原本的工作會所被迫停業，有些色情按摩業者開始改變形式，取消了「看現場、選小姐」的消費型態，只接受「在線預約制」，小姐們依然在辦公室內待命，尋芳客則藉由業者提供的照片、信息來挑選小姐，選定後再前往旅館服務，旅館費用則由客人自行吸收。從業人員Ａ子認為，這種模式的轉變對生意影響不大，因為公司不接受沒有建立數據的陌生客户，會光顧的本就是熟悉的回頭客，其實就是換個地點服務。

但由於仍擔心小姐們共處一室的羣聚風險，Ａ子目前還不考慮到班，她亦偷偷透露，自從轉變模式後，她都會聯絡熟客表示若有需要的話可以私下聯繫，不需要經過公司預約。「以前是因為有會所，除了預約之外還有被現場選的機會，還是要遵守公司規定，現在既然只剩預約就沒必要給公司抽成啦。」

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至於更高檔的酒店行業，由於服務內容包含唱歌、秀舞，且客人大多是成羣結隊而來，其性質並不如色情按摩那般「單純」，能夠直接轉移到旅館服務，處境也較為艱難。

「去年第一波疫情爆發的時候還能安排小姐跟客人去KTV，現在KTV也歇業了，我們也還在想有什麼方法。」資深酒店經紀阿虎表示，目前公司的做法最多是讓客人「小框」（帶小姐出去四個鐘頭），至於框出去後的地點，就只能客人自己想辦法找。「因為不是每個小姐都有做性交易，我們不能説全安排到旅館去唱歌喝酒，有的小姐會怕啊，在旅館喝醉了被怎樣沒有人能救她們。所以這真的很麻煩，只能説這次疫情真的比上次嚴重太多了。」據他了解，有些小姐已經轉為「個人工作室」的型態，自己打廣告客人，以避免違反羣聚規定。

疫情當前，不少服務業又受到劇烈衝擊，性工作者若非轉換跑道，似乎也只能尋求「轉型」以覓得生機。