台灣疫情｜被曝監控網民討論「校正回歸」　台調查局否認白色恐怖

撰文： 蔡苡柔 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-23 18:15

台灣中央流行疫情指揮中心5月22日公布，病例增加400宗「校正回歸」個案（回溯自5月16日以來的確診病例，並更新數字），引發台灣網民熱烈討論。 有台媒報道，法務部調查局對外勤處站當日下達指示，要求加強搜集社群相關恐慌與不滿反應，引發國民黨立委批評是「白色恐怖」。 對此，調查局和中央流行疫情指揮中心都予以否認。調查局表示，加強情搜是由於掌握突然增加的400名個案，要掌握有無造成民眾恐慌，不會往「假訊息」方向偵辦。

台媒報道指，調查局許多外勤人員已經接獲指令後，下令對相關議題展開搜報。國民黨立委陳玉珍等人就此批評，當局箝制人民言論自由，是現代版「白色恐怖」，如果真的查辦，就是政府「瘋了」，並強調人民有質疑和討論公共議題的權利。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲大家嚴防假消息。（衛生福利部疾病管制署YouTube）

法務部調查局指出，加強情搜是由於掌握突然增加的400名個案，要掌握有無造成民眾恐慌，所以請據點搜報，經搜報後無此情形；並強調網民有言論自由評價此事，不會往假訊息方向偵辦。

調查局也表示，除非散佈與疫情有關假訊息，符合法辦要件，才會搜證偵辦。也特別強調疫情期間，相關資訊以中央流行疫情指揮中心發布為準，要民眾勿任意轉傳關於疫情任何資訊，以免誤蹈法網。

中央流行疫情指揮中心23日上午的記者會上，副指揮官陳宗彥也強調，調查局不會將這類討論當成假訊息處理。

22日，台灣公布「校正回歸」個案，修正該週每天的確診人數，引發廣大討論。（中央流行疫情指揮中心提供）

「校正回歸」一詞，引發廣大社群效應，也影響指揮中心公信力。截至23日早上8時，台灣YAHOO奇摩新聞就「指揮中心校正回歸，你認為會影響其公佈數字的公信力嗎？」調查結果顯示，有超過七成的人認為影響非常大（72.9％），認為「還算有影響」則有一成（10.9％），合計高達8成（83.8％）。