台灣疫情｜確診孕婦產子噴血　醫生護目鏡一片模糊：無法清楚止血

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 15:37

台灣連續7日本土個案破兩百，醫療量能大緊繃。台灣作家吳淡如21號分享一名本土個案被接生的過程，表明醫生為了讓確診產婦順利生下孩子，手術室全程高規格備戰：「與COVID-19只有20至30公分」強大的壓力及不斷耗損的體力，讓護目鏡都被汗水弄到一片模糊，讓吳淡如大讚醫生的勇氣與醫術。

吳淡如21號在社交平台轉載台灣萬芳醫婦科醫師王樂明的貼文，透露醫護的偉大。王樂明指出，此次是他與「COVID-19最近的距離」，表明有一名已妊娠37週的產婦平常都在他門診產檢，不料一週前因為家人關係也確診，他趕緊追蹤與院內各級會議討論，協議過後安排剖腹產。

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面對疫情不能鬆懈，王樂明穿上防護兔寶寶裝備，迎接119送來的產婦，手術室全面採取高規格備戰。王樂明指出，當下心想「我距離COVID-19只有20-30公分」，那股壓力和不斷耗損的體力：「護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血，只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。」

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所幸手術順利完成母子均安，也讓王樂明卸下心中一顆大石頭，直言這功勞屬於曾經為此付出的各單位同仁：「完成一個聖戰。」並相信很多困難一咬牙就會過去，大家一起努力抗疫，留住我們很好的曾經，他們醫院的醫護仍會站在最前線繼續奮鬥：「也是身為醫學中心的責任。」

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吳淡如轉載後也在社交平台貼文寫下：「我已經尊敬你尊敬到熱淚盈眶」；同時她也表明民眾不要只是恐懼：「台灣的醫護人員超級棒！他們絕對不是只耍嘴皮子的那些圈圈叉叉們！他們用命來抗疫。」

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