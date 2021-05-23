台灣疫情｜單日增287宗本土個案添6死　另有170宗「校正回歸」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-23 14:33

台灣的新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（23日）召開記者會，宣布再新增287宗本土個案，境外輸入則有3宗，並新增6宗死亡；另外有170宗屬「校正回歸」上周各日個案。 在287宗本土個案中，在重災區新北市及台北市分別增加142宗及77宗本土個案。

新增的287宗本土病例，為138宗男性、149宗女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月22日；個案分布以新北市142宗最多（以板橋區32宗為多），其次為台北市77宗（以萬華區38宗為多），桃園市23宗，屏東縣、南投縣各8宗，宜蘭縣6宗，基隆市、台中市及彰化縣各5宗，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1宗。

在校正回歸個案170宗中，為84宗男性、86宗女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以台北市88宗最多（以萬華區48宗為多），其次為新北市73宗（以板橋區17宗為多），彰化縣6宗，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1宗。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關161宗、茶藝館相關25宗、某社團相關5宗、某水果商相關11宗、其他已知感染源119宗、關聯不明70宗、疫調中66宗。相關疫情調查持續進行中。

相關圖輯：台灣疫情｜直擊台北市周末景象 信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城（點圖放大瀏覽👇👇👇）