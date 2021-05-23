台灣疫情｜饒河夜市只剩1攤檔營業　網民嘆可憐：為了三餐不得已

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-23 23:00

台灣疫情嚴峻，昨日（22日）宣布新增321宗本土病例，另有超過400宗「校正回歸」。在全台灣進入「三級警戒」之下，很多原本人流如鯽的地方都變得門可羅雀，最近更有網民分享著名夜市之一的饒河夜市不但出現完全沒有客人的情況，更有照片顯示整條街上只有1名攤販營業，情況猶如「包場」！

有網民分享照片，可見台灣疫情嚴峻下饒河夜市完全沒有客人，街中一角更只有1名攤販營業。（facebook群組「路上觀察學院」圖片）

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facebook群組「路上觀察學院」有網民分享照片並留言指是「包場的概念」，原來照片拍攝的是台灣知名旅遊熱點饒河夜市近日的情況，除了看不到有遊人在場之外，原本擠滿攤販的道路更只見僅有1名攤販開檔，人跡罕至的情況令人難以置信。

有網民對攤販的情況表示體諒，說夜市攤位租金並不便宜，疫情下仍然營業十分困難，「當然是不得已為了三餐」、「如果不缺錢誰想要出來擺攤」、「突然感覺很可憐」。不過亦有網民笑言，夜市只有1個攤販的情況很像到學校之後才發現記錯上課時間的學生，又說整條街只有他1人可能反而更安全。

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