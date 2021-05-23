台灣疫情｜當地人居家抗疫慳錢慳到盡！台網民：省了超過50萬

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 12:30

台灣疫情爆發，確診個案已經連7天破百例，全台進入三級警戒，當地市民外出都須戴口罩，指揮中心也呼籲大家非必要勿外出，許多公司也已經分流在家上班，有當地網友好奇，從疫情爆發到現在，省下了不少錢，像是口紅、香水、治裝費等，也想知道有人跟他一樣嗎？文一出馬上引發熱議。

有一名台灣網友在PTT以「因為疫情省下了什麼錢」發文，她表示疫情到現在，自己省下了口紅、香水、治裝、電影的費用，最近整理衣櫃才發現衣服真的變少了，最大筆的應該是健身房的會費，好奇「各位有省下以往省不到的錢嗎？」。

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網友紛紛熱議，最多人表示是省了出國的錢，「少出十幾次國，一年省20萬（台幣、下同）左右」、「跟朋友約出門的花費」、「出國」、「省出國費用」、「出國，反正哪裡都不能去」、「出國，全家四人，一年至少兩次，省了超過50萬吧」、「出國費用一年省了近百萬」。

但也有人說，「發現花更多錢了怎麼辦」、「買了switch，和快10000多的遊戲，反而花更多」、「結果都在家逛網拍」、「省了旅費但零食費暴增」、「我反而因為在家辦公更容易逛逛日本網拍...」、「出國吧，不過也是拿去別的地方花掉，沒省」。

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