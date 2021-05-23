台灣疫情｜柯文哲下令醫院增快篩點　台北全面禁止堂食

撰文： 蔡苡柔 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-23 19:00

台灣疫情嚴峻，今天（23日）新增本土確診287例、並增加校正回歸170例，其中台北市新增77例外，陽性率更攀升，顯示疫情並未趨緩。 對此，台北市長柯文哲今天上午在內部會議中下令要各行政區醫院加開快篩點，他嚴肅表示：「我們要強迫上陣了！」。此外，柯文哲也宣布24日開始，台北市所有飲食店、餐廳全面禁止內用，只能外送或外帶。

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柯文哲表示，台北市目前四個快篩站的陽性率為8.5%，顯示疫情沒有趨緩，有一定程度的社區感染。柯文哲提到，這個數字反映一兩個禮拜前狀況，現在台北市自動自發「封城」效果如何，可能下禮拜才會出現，但陽性率數字從前幾天4.6%、5%到今天8.5%，數字沒有像期望中那樣趨緩，未來將會有更嚴格管理。此外，柯文哲也要求24日開始全台北市20家有急救責任醫院，加入快篩行列，快篩時間將從每天早上8點到晚上8點。

台北市府先前已宣布提供飲食的攤販及公有市場、公有超市及地下街等飲食類攤商，一律以外帶或外送方式提供餐飲，違者將被處以罰鍰。今日柯文哲再度下令，24日開始，台北市飲食店餐廳，包括咖啡店、早餐店、餐廳、百貨公司美食街、夜市甚至飲料店都全面禁止內用，只許外送或外帶，盼能防堵疫情擴散。

新北市今日也宣布，比照台北，24日起全面禁止餐飲內用，包括美食街、夜市等，僅能透過外送或外帶，否則將處3千至1萬5千元新台幣罰鍰。