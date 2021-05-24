台疫情向「流感化」演變　前副總統陳建仁：唯有全民打疫苗

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 12:03

台灣新冠肺炎本土疫情升溫，連日來新增本土個案達上千宗，其中多個群聚案經過基因測序，確定感染最先在英國發現的B.1.1.7變異株。 公衛專家、前副總統陳建仁22日表示，他曾提過「冠狀病毒的流感化」，現在似乎正朝這樣演變，各群聚案一再顯示變異株傳染力遠超過以往，唯有盡快透過全民接種疫苗，才能有效克制病毒。

陳建仁在Facebook專頁發表帖文指出，這次B.1.1.7變異株大肆傳播，爆發群聚蔓延事件，顯示新冠病毒會透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者愈來愈多，讓感染者不容易警覺到已感染，致使病毒散播得更快，符合達爾文「適者生存」的演化原理。

台灣新冠肺炎疫情升溫。（ETtoday）

陳建仁說，不論獅子會群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株，因此應更加提高警覺，持續監控病毒的變異、傳染力、致病力、致死力、抗藥性、疫苗迴避性，適時採取妥適因應對策。

陳建仁表示，阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，才能有效克制病毒，過上健康平安、幸福美滿的新正常生活。

（中央社）