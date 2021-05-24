台灣疫情｜在台馬國教授：比家鄉遲一年社區爆發　台「優勝很多」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-24 08:30

台灣新冠肺炎疫情肆虐，當地政府飽受批評。來自馬來西亞的華裔大學教授莊仁傑今年2月起到台灣工作，究竟他會怎樣評價台灣的抗疫表現呢？莊仁傑在20日（上周四）接受《香港01》採訪，分享他在馬來西亞及台灣的所見所聞。

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現於國立台灣師範大學東亞學系任職專案助理教授的莊仁傑於今年2月來到台灣，現居於疫情重災區台北市。但是對於當地疫情，他坦言相比起馬來西亞每天有幾千宗確診個案，他不特別感到擔憂。

生活無憂 工作受阻

莊仁傑更直指生活上沒有遇上困難，各種生活物品都買得到。因為去年在馬來西亞已經遇上過民眾搶買的事件，他並沒有跟著人群到賣場搶買。除了多做消毒工作及多留在家外，疫情並未對他的生活造成很大影響。

不過作為海外華人研究學者，疫情卻大大阻礙了他的研究工作。本來他需要定期回馬來西亞進行田野考察及翻查檔案資料，但是如今馬來西亞疫情嚴峻，這成了不可能的任務。

國立台灣師範大學東亞學系專案助理教授莊仁傑。（客家電視台影片截圖）

台灣「優勝很多」

根據莊仁傑的觀察，整體上來講，台灣民眾在抗疫上較馬來西亞民眾做得更嚴格，當地有更多人遵守防疫規定，大部分民眾都有戴口罩以及自覺地留在家中；而馬來西亞則總有一些民眾不肯戴口罩以及四處亂跑。

而對比台灣及馬來西亞兩地政府的抗疫表現，莊仁傑更直指台灣「優勝很多」，比馬來西亞遲了一年多才進入社區爆發階段。他指出，台灣之前在嚴防輸入上面做得很好，成功把病毒擋在境外，而近日疫情大爆發後，截至目前都應對得很不錯。

馬來西亞：圖為5月10日，在馬來西亞實施封鎖措施期間，必打靈查亞通往吉隆坡的道路有交通擠塞。 （Reuters）

台灣隔離措施較馬國嚴格

莊仁傑也曾親身體驗兩地不同的隔離經驗。他表示，台灣的隔離措施較嚴格，當他今年2月在台灣的防疫旅館接受隔離時，幾乎與其他人沒有任何接觸。然而，他在去年於馬來西亞的旅館接受隔離時，不僅每天會有工作人員數次為他量體温，而且他更看見被隔離人士隨便地在走廊相互談話，可見旅館缺乏嚴格管理。

莊仁傑又指出，馬來西亞好幾次錯過了平伏疫情的機會。例如在去年6、7月左右，每天的確診數很少，但之後卻因為放鬆防疫措施，導致疫情反彈。由於要平衡經濟和疫情防控措施的影響，馬來西亞的防疫措施在加緊和放鬆之間調整，導致疫情反反覆覆。不過他也強調，要再觀察台灣幾個月才能真正看得清楚當地政府的抗疫能力。

根據資料，馬來西亞22日（上周六）公布新增確診病例6320宗，累計確診505115宗；新增死亡50宗，累計死亡2199宗。台灣23日（周日）公布新增確診病例290宗，另外有170宗屬「校正回歸」上周各日個案，累計確診4322宗；新增死亡6宗，累計死亡23宗。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為5月18日馬來西亞一名醫療工作人員在烏盧克朗一間檢測中心，採集一名女子的樣本。（AP）

疫情紛爭：台灣重藍綠 馬國重種族

此外，莊仁傑專門研究華人社群，他指出兩地華人由於政治和社會背景不同，在疫情討論上也呈現出截然不同的面貌。

據他觀察，兩地的華人都會將疫情責任推到本來就不喜歡的對象上。在台灣方面，疫情討論很容易演變成藍綠紛爭；而在馬來西亞的華人社群中，疫情討論則以種族問題為中心。在不少馬來西亞華人眼中，疫情嚴峻主要由於其他種族不遵守防疫規定所致，特別是信奉伊斯蘭教的馬來人。

莊仁傑最後表示，他對台灣能平伏疫情有信心，又表示即使疫情持續惡化，也不會考慮暫時回馬來西亞。不過他也擔憂台灣將來會出現像馬來西亞疫情反覆的情況。