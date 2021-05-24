台灣疫情｜單日增334宗本土個案添6死　另有256宗「校正回歸」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-24 14:28

台灣的新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（24日）召開記者會，宣布再新增334宗本土個案，境外輸入則有5宗，並新增6宗死亡；另外有256宗屬「校正回歸」個案。 在334宗本土個案中，在重災區新北市及台北市分別增加177宗及99宗本土個案。

今日新增的334宗本土病例，為157宗男性、177宗女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日；個案分布以新北市177宗最多（以板橋區43宗為多），其次為台北市99宗（以萬華區38宗為多），桃園市19宗、彰化縣12宗、基隆市及台中市各7宗、高雄市5宗、屏東縣及台南市各3宗、南投縣及新竹縣各1宗。

校正回歸個案256宗中，為157宗男性、99宗女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148宗最多（以萬華區76宗為多），其次為新北市99宗（以板橋區34宗為多），桃園市6宗、苗栗縣2宗、台中市1宗。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關200宗、茶藝館相關34宗、某社團相關6宗、某水果商相關6宗、其他已知感染源138宗、關聯不明101宗、疫調中105宗。相關疫情調查持續進行中。

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