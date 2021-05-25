台親綠寫手涉自導自演「中國假訊息」　曝妻任職民進黨社群中心

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-05-25 10:21

在台灣，民進黨立委王定宇、親綠網絡寫手林瑋豐及焦糖哥哥藝人陳嘉行周一（24日）都發文指控「中國採取『認知作戰』滲透PTT（討論區），偽造疾管署『疾管家』對話」。 詎料，PTT網友「不甘被污衊」，追查發現事件疑是林「自導自演」，並搜出他的妻子任職民進黨網路社群中心副主任，主要職責為「累積網路聲量、塑造黨的形象」。

據PTT網友整理資料，林姓寫手在PTT上發表各種親中、罵政府言論，其本人再於Facebook爆料PTT都是假消息、「認知作戰」，立委王定宇也隨即幫腔，發表帖文要求政府調查「認知作戰」，依《國安法》關七年、罰一億（新台幣）。

網友發現，林等人「揭發」的「親中、罵政府」帳號，恰恰就是林日常使用的PTT帳號，「自導自演」引爆網民怒火；網友再查出林妻是民進黨網路社群中心副主任楊敏。

林姓寫手昨晚就事件道歉。（Facebook截圖）

林道歉強調事件與妻無關

林姓寫手當晚8時許發表帖文就事件道歉，稱「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。」

深夜11時許，他又發布針對事件的完整說明，強調沒有而個人不曾拿自己的反串留言「自導自演」，又指自己的發文與妻子無關，「配偶與本人相識十一年來，兩人在工作和網路社群使用上始終為獨立個體，本就互不干涉。」他表示，對於「未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰」，是個人的錯誤，也為此道歉。

（綜合報道）