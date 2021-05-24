台灣疫情｜柯文哲：疫苗是最終解決方案，希望民進黨政府快做決定

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-24 18:25

台灣疫情升温，蔡英文近期強調，台產疫苗已進入臨牀試驗第二期的收尾階段，預期在七月底提供民眾施打。不過台北市長柯文哲當地時間5月24日表示，台產疫苗到底試驗會不會過都不知道，怎麼可以蔡英文自己先下指導棋？ 柯文哲5月24日主持「台北市防疫因應記者會」，針對新冠疫苗問題，他表示，台灣近期獲得41萬劑AZ疫苗，目前第一線醫護人員對疫苗的需求相當迫切，呼籲中央加速流程，儘快將疫苗撥下來；如果要用台灣「國產疫苗」，蔡英文説7月要上，「我都覺得很奇怪，這個會過不會過」，怎麼可以蔡英文自己先下指導棋。

不過柯文哲也認為，不應開放縣市政府自行向國外購買疫苗，以台北市來説，台北市並非沒錢，只是在現在這個時候，「我們要相信中央（台灣民進黨政府）」。

台灣總統蔡英文。（中央社）

柯文哲認為，台灣疫苗政策應分成短、中、長期計畫，短期部分，先將到手的41萬劑AZ疫苗發給地方政府，中期部分，可詢問美國先給台灣一、兩百萬劑應急，至於七月之後的事情，他現在的態度是「一天一天度過去，明天問題今天準備，沒辦法想到太多天以後的事情」。但他重申疫苗是最終解決方案，希望民進黨政府快點做決定，到底要怎麼解決。

柯文哲並説，新冠肺炎的死亡率約2％，其中年輕人死亡率很低，但隨年齡增加，特別是對60歲以後的人，死亡率上升很明顯，尤其是病人有肥胖、心臟病等慢性病，會讓死亡率更明顯上升，將一些「健康危險因素」放大很多倍。

柯文哲觀察近來台北快篩陽性率的變化，稱案例是反應一個禮拜前的感染狀況，第一波陽性率最高落在5月14日，為11％，第二波最高的陽性篩檢率落在5月22日，為8.5％，預計第三波陽性率最高的日期落在5月28日，觀察要點是看每個波鋒是否越來越小，如果趨勢下降，代表防疫成功，但不管如何，這幾天的陽性率基礎線都落在5％左右，值得特別注意。

柯文哲指出，從科學上來講，由於預計第三波高峯落在5月28日，因此台灣要在5月28日當天解除三級緊戒，有相當的困難，是否延長管制，他會跟新北市長侯友宜商量，但大概停課會延長，「只是什麼時候宣佈，我們在商量看看」。

他並強調，台灣要防疫成功，必須要每個民眾的合作，他認為談硬封城那些問題，坦白講，台灣是「民主國家」，要做到也不容易，且目前狀態下，不能讓硬封城導致經濟崩潰，在還可以控制疫情的狀況下，不需要做太強烈的控制，經濟和防疫之間必須取得一個平衡點。