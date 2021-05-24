台灣疫情｜新冠與停電接連大爆發　台政府能否「逆轉勝」？

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

台灣總統蔡英文在去年初取得空前大勝，隨即於去年2月迎來新冠肺炎疫情的挑戰。台灣在醫療人員的緊密守護、市民嚴密的防疫意識之下，在世界各國遭逢疫情肆虐之際，還能維持正常生活。 加上中美博弈的「天時、地利、人和」，台灣的半導體產業受到美國等理念相近國家的矚目，尤其是擁有高階產能且與美商蘋果合作的台積電，更被譽為「護國神山」，台股迎來歷史新高。台灣度過了相當滋潤的一年，蔡英文也因此「順風順水」了一年。孰料今年5月起，台灣形勢急轉直下，新冠疫情悄悄地捲土重來，不知何時出現的疫情破口讓台灣再次迎來對疫情的恐懼。

第一聲警鐘：暗襲

今年5月13日，突如其來的黑暗襲捲台灣，無預警停電影響台灣人民的生活，發生數宗停電引起的安全事故。台灣經濟部長王美花對此的解釋是因台電工作人員失誤，錯開「匯流排」隔離開關才導致停電。她補充解釋匯流排就像是「延長線的插座」，當延長線插座故障，即使有電，也無法傳輸，這就是為什麼發電沒有問題，但匯流排一故障，就會停電。

2017年8月15日下午4時51分，桃園大潭電廠6部機組跳脱，因供電容量減少約400萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因而自動啓動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電。圖為台北市新光三越百貨受影響停電。（中央社）

上周一（5月17日），台灣再度遭遇「第二次暗襲」，這一次不若「513大停電」，只有部份地區受影響，但也足以讓人在炎熱的夏天升起對蔡英文政府的不悅。這一次與之前不同的是，台電終承認「供電不足」。

台電表示，按以往氣候記錄和用電情形，推估負載尖峰應為3,680萬千瓦，但上周一下午一度飆至3,744萬千瓦，比預期多64萬千瓦，不僅是歷年5月新高，也接近歷史高峰3,802萬千瓦，加上大修機組尚未歸隊、興達電廠1號機故障、「水情不佳造成水力發電無法達到預期效果等綜合因素」，導致必須啟動卸載機制，以保護電網。

根據台電上周三（5月19日）公布的數據，備載電量剩下6.19%，若5月便已「用電吃緊」，到了7至8月期間的用電高峰，依照台灣目前的供能情況，輪區限電會否成為「新常態」？這是台灣社會，特別是各產業當下最為關心的事情—台灣產業用電量年年攀升，台灣現存的供能方式顯然「供不應求」。

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第二聲警鐘：瘟疫

台灣的疫情防線葬送在數名前往風化場所找尋風花雪月樂子的中年大叔，疫情跟着賣笑女子跟尋歡客的足迹，擴散至尋常百姓家。這當中，自然有着防疫上的人為疏失。

優秀的台灣醫護人員為台灣多爭取了一年時間，蔡英文政府理應好好運用，展開「超前部署」，為疫情可能重來做好準備。可惜的是，台灣政府浪費可超前部署的一年。

台灣取得疫苗的時間遙遙無期，儘管陳時中透過世界衞生組織（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）購買的阿斯利康疫苗已在上周三抵台，但基於台灣人民對阿斯利康疫苗的不信任，又會有多少人願意前去接種？況且這一批被形容為「及時雨」的阿斯利康疫苗亦有可能優先給第一線醫護人員接種，一般百姓想要恐怕還得等上一段時間。