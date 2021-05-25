台灣疫情｜單日增281宗本土個案添6死　另有261宗「校正回歸」

撰文： 彭琤琳 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-25 17:54

台灣的新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（25日）召開記者會，宣布再新增宗281本土個案，境外輸入則有2宗，並新增6宗死亡個案；另外有261宗屬「校正回歸」個案。 在281宗本土個案中，在重災區新北市及台北市分別增加154宗及49宗本土個案。 中央流行疫情指揮中心又宣布，全台三級警戒延長至6月14日。教育部長潘文忠也宣布，全台各級學校停止到校時間也延長至6月14日。

新增281宗本土個案中，以新北市154宗最多，其次為台北市49宗。除了雙北之外，新增個案中還包括桃園市16宗，台南市、基隆市及彰化縣各10宗，台中市9宗，屏東縣及新竹市各4宗，高雄市、宜蘭縣各3宗，台東縣、南投縣及苗栗縣各2宗、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1宗。

另外，校正回歸個案261宗中，個案分布以台北市155宗最多，其次為新北市89宗，宜蘭縣、桃園市各5宗，基隆市及彰化縣各3宗，台中市1宗。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關186宗、茶藝館相關28宗、某社團相關2宗、某水果商相關7宗、其他已知感染源122宗、關聯不明111宗、疫調中86宗，相關疫情調查持續進行中。

相關圖輯：台灣疫情｜直擊台北市周末景象 信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

根據資料，在三級警戒下，民眾外出時需全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。

此外，持續營業及公共場域需落實戴口罩，保持社交距離。發生群聚感染社區，如需進行快速圍堵，民眾需配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。