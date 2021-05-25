台灣疫情｜柯文哲稱台北只剩兩瓶疫苗僅夠20人　籲應考慮國際現貨

撰文： 林仕祥 葉琪 最後更新日期： 2021-05-25 22:13

台灣新冠肺炎疫情仍未趨緩，其中台北市長柯文哲在周二（25日）表示，台北市本星期最緊急的是醫療量能問題，疫情雖未擴大，但沒有緩解，加上病人的累積及醫療體系調整的時間，呼籲相關條件跟程序放寬，比如説一個病房可以安置兩位病人、醫院可自行處理檢疫流程，不需事事向上級請示。 他也透露，台北市目前掌握的疫苗只剩下兩瓶，只能再打20人，呼籲蔡政府認真思考如何解決疫苗問題。

長柯文哲透露，台北市目前掌握的疫苗只剩下兩瓶，只能再打20人。（台北市政府）

柯文哲在周二主持台北市流行疫情指揮中心記者會，他表示，台北市衞生局只剩下兩瓶疫苗，可以打20人。而台灣之前到手的41萬劑AZ疫苗，預計會在5月27日發給各地方政府，柯文哲批評，「這41萬劑應該動作快一點，不知道為何要拖到5月27號。」

柯文哲猜測，台灣預計6月將再到手200萬劑疫苗，「應該是莫德納」，至於8月到手的一千萬劑疫苗到底是甚麼，他也不曉得。柯文哲呼籲中央要慎重思考，以目前的疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗甚麼時候會來，這是一個嚴肅的問題， 「如果國際上有現貨，真的要考慮一下」，畢竟拖下去不是辦法。柯文哲坦言，不認為台灣的疫情狀況，可以拖到八月底。

台灣最新到手的41萬劑AZ疫苗，預計會在5月27日發給各地方政府。（中央社）

柯文哲也稱，台北市這星期最緊急的部分，是醫療量能，因為從醫學上來看這支病毒，從無症狀到發病差不多要七天，狀況變嚴重要再七天，再到命危需要到加護病房再加七天，所以那些需要插管的病人，可能都是感染21天后的患者，而台灣因為醫療能力佳，所以這些病患會陸陸續續進加護病房。

柯文哲強調，醫院動員需要時間，在這段期間內為了讓醫療量能更有效的運用，所以台北市推出加強版防疫專責旅館，讓輕症的入住旅館，更嚴重的才需要進加護病房，但醫療體系調整需要時間，以及病人持續累積、疫情雖為擴大但依然沒有緩解，這三個原因導致每個醫院的量能都非常緊繃，所以建議醫院不需堅持一人一室，可放寬兩人一室。

柯文哲也喊話中央政府，有些部分應放寬給縣市政府處理，加速流程，只要公佈原則後，就交給各醫院去執行，不需要每件事情都要往上送，批准後才能做，在緊急的狀況下讓醫院更有效的運作，把妨礙醫療運作的因素拿掉。

而針對新北市長侯友宜的「停班」建議，柯文哲説，可以居家辦公就居家辦公，沒有限百分比，他希望訴諸台灣民眾的素質，來打贏這場防疫戰爭，「目前為止，絕大多數市民遵守規定，我們再加一個宣佈，可以居家辦公就居家辦公，不限百分比。」

（綜合報道）