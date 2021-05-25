台灣疫情︱彰化養生館6女全確診感染率100%　3百人湧醫院欲檢測

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-25 19:56

彰化縣24日新增12例新冠肺炎本土確診，除了原先的葡萄商傳播鏈外，如今又出現新的感染源，員林一間養生館1名女子日前確診後，其餘5名員工陸續染疫，感染率高達100%，消息曝光後，當地許多民眾紛紛湧入醫院等待篩檢，甚至有民眾等了1小時都還沒輪到，氣得直批「大家擠一起，沒病也會被傳染！」

彰化縣衛生局長葉彥伯昨日指出，彰化疫情一波未平一波又起，其中秀妃養生會館已有6人確診，第一人為46歲陸籍女性，她於19日發病、20日確診，且ct值14.7病毒量非常高，衛生局接獲通報後立刻匡列採檢，會館內連她共有6人，都是大陸籍且年紀、發病日皆相近，ct值都在20以下，是病毒量非常高的群聚，感染率達100%，往前推算感染至少在15日或更早，擔憂是有客人把病毒帶過來，故從1日起匡列40名相關接觸者。

葉彥伯提醒，本月1日至23日去過這間養生會館的民眾，或有認識的朋友去過，請務必自主健康管理，只要有確定至該處接受服務，甚至不必等到症狀出現，請立刻就醫採檢。對此，彰化縣長王惠美也表示，現在防疫優先，有些事真的不急著做，特別是「人跟人之間連結」的東西，包括刮痧等營業場所。

據《自由時報》報導，養生會館群聚感染消息曝光後，附近店家都提早打烊，彰化員基與員生醫院也湧入近300人欲接受採檢，其中光是員基醫院的等待人數就超過250人，有民眾排了快1小時還沒輪到，痛批「有症狀沒症狀的擠在一起，沒病也會被傳染！」對此，員基醫院表示，近來每日篩檢量為130至150人，但由於晚間急診只有1名篩檢醫師，已緊急加派人力支援。

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