台灣疫情｜美國疫苗是否援台？　AIT處長：分配標準還在擬定中

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-26 18:30

當前台灣新冠肺炎疫情嚴峻，外界關心美國是否提供台灣疫苗。對此，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）5月26日表示，關於疫苗的分配標準目前還在擬定中，有幾個因素可能考慮在內，包括接受方的確診率、醫療體系的量能，以及接種比例等等。不過他也表示，台灣目前的確診人數，可説在全世界中還是最低的幾個地方。

酈英傑表示，關於美國疫苗的分配標準目前還在擬定中，有幾個因素可能考慮在內，不過台灣目前的確診人數，可説在全世界中還是最低的幾個地方。（吳逸驊／多維新聞）

酈英傑駐台滿三年即將卸任，5月26日發表卸任演説後也接受媒體提問。針對美國總統拜登（Joe Biden）將釋出的2,000萬劑疫苗，台灣有無可能收到？酈英傑先稱讚台灣在防疫方面的出色表現，讓世界印象深刻，尤其運用「台灣模式」有效控制疫情，他有信心台灣這次醫療衞生當局，也能再次成功控制疫情。

酈英傑提及，台灣周圍許多鄰近國家目前都面臨疫情升温的狀況，但台灣目前的確診人數，可説在全世界中還是最低的幾個地方，美國與台灣自疫情爆發以來，一直在許多方面有密切合作，包括病情檢測、研發疫苗、藥品研發等等，雙方一直努力遏止疫情再度爆發，台灣也協助全世界，提供醫療物資跟設備等等。

酈英傑表示，之前拜登宣佈將提供新一批疫苗給美國在世界的盟友及夥伴，5月21日美國衞生部長貝塞拉（Xavier Becerra）和台灣衞生部長陳時中通話討論疫情，關於疫苗的分配標準目前還在擬定中，有幾個因素可能考慮在內，包括接受方的確診率、醫療體系的量能，以及接種比例等等，美國會持續和台灣在這個議題上持續討論，他也知道台灣目前自己研發的疫苗，也許幾個月後就會提出，美國會跟台灣「所有層級」展開疫苗議題的討論。

關於供應鏈重組部分，酈英傑強調，這是美國向來非常關注的議題，「早在疫情前我們就已經非常關注這個領域，在疫情發生後，這更給我們理由檢視供應鏈是否安全」，他説，這次疫情讓美國及全世界都認識到，「過度依賴單一的關鍵物資供應鏈來源，會對大家造成的危險」，因此過去一年半以來，美國以及和台灣及其他貿易伙伴，在這項議題上密切合作，共同檢視、討論要以什麼方式重組供應鏈，讓供應鏈更加安全。

酈英傑説，美台透過GCTF（全球合作暨訓練架構）機制，也和台灣外貿協會合作，貿協先前也發表供應鏈重組白皮書，另一項作法是透過「經濟繁榮夥伴對話機制」進行，供應鏈是其中一個雙方非常努力的方向，「尤其是半導體領域的部分」，先前美國也與台灣經濟部在這一機制下，舉行一場半導體研討會，未來也會就醫療物資供應鏈舉行相關研討會。